Fabregas carica il Como per la Coppa Italia: "Il Sinigaglia deve diventare come la Bombonera"

Ecco cosa ha detto l'allenatore: "Domani lo stadio deve diventare una piccola Bombonera e dobbiamo creare una grande atmosfera a Como: i giocatori dovranno trasmettere energia ai tifosi che come sempre sapranno spingerci perché uniti come una famiglia si può arrivare sempre più lontano. E' una partita molto importante ma noi non dobbiamo dimenticarci che è una doppia partita e dobbiamo ragionare anche in quell'ottica. L'importante è avere la consapevolezza di poterla affrontare con la nostra mentalità. Abbiamo di fronte la squadra più forte del campionato, già da tanti anni, con grandissimi giocatori. Noi proviamo a fare una grande gara. Sappiamo la sua forza, avrà magari una piccola debolezza e proveremo a farle male. Sono due partite, una adesso e una fra un mese e mezzo, domani dobbiamo giocare da grande squadra, alla nostra maniera che è una cosa importante".