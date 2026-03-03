De Rossi in tribuna per Como-Inter: il tecnico del Genoa a sorpresa al Sinigallia 

Uno spettatore inaspettato al Sinigallia di Como. Daniele De Rossi , tecnico del Genoa, è presente in tribuna per assistere alla semifinale di andata di Coppa Italia tra gli uomini di Cesc Fabregas e i nerazzurri guidati da Christian Chivu , suo ex compagno di squadra alla Roma.

De Rossi in tribuna per Como-Inter

Il tecnico del Genoa, prossimo avversario della Roma in campionato, è stato immortalato dalle telecamere sulle tribune dello stadio di Como e sta seguendo con attenzione la sfida tra i padroni di casa e l'Inter: che nel turno precedente ha affrontato e battuto il Genoa a San Siro.