Semifinali ritorno Coppa Italia, Inter-Como a Sozza. Atalanta-Lazio sarà diretta da Colombo
Sono state rese note le designazioni arbitrali per Inter-Como e Atalanta-Lazio, gare valide per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma domani, martedì 21 aprile (Inter-Como) e dopodomani, mercoledì 22 aprile (Atalanta-Lazio). A San Siro fischierà Sozza della sezione di Seregno. Alla New Balance Arena dirigerà l'incontro Colombo della sezione di Como. Entrambi i match sono terminati in parità all'andata: Como-Inter 0-0 e Lazio-Atalanta 2-2.
Inter-Como e Atalanta-Lazio, le designazioni arbitrali
Il riepilogo delle designazioni arbitrali per Inter-Como e Atalanta-Lazio, semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025/26.
- INTER - COMO Martedì 21/04 h. 21.00
SOZZA
BERTI – CECCONI
IV: MARCENARO
VAR: DOVERI
AVAR: LA PENNA
- ATALANTA - LAZIO Mercoledì 22/04 h. 21.00
COLOMBO
IMPERIALE – COSTANZO
IV: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA