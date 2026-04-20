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Semifinali ritorno Coppa Italia, Inter-Como a Sozza. Atalanta-Lazio sarà diretta da Colombo

Ufficiali le designazioni arbitrali per le gare decisive per la qualificazione alla finale della kermesse tricolore in programma all'Olimpico di Roma
2 min
TagsInter-ComoAtalanta-Laziocoppa italia

Sono state rese note le designazioni arbitrali per Inter-Como e Atalanta-Lazio, gare valide per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma domani, martedì 21 aprile (Inter-Como) e dopodomani, mercoledì 22 aprile (Atalanta-Lazio). A San Siro fischierà Sozza della sezione di Seregno. Alla New Balance Arena dirigerà l'incontro Colombo della sezione di Como. Entrambi i match sono terminati in parità all'andata: Como-Inter 0-0 e Lazio-Atalanta 2-2.

Inter-Como e Atalanta-Lazio, le designazioni arbitrali

Il riepilogo delle designazioni arbitrali per Inter-Como e Atalanta-Lazio, semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025/26.

  • INTER - COMO    Martedì 21/04 h. 21.00

SOZZA

BERTI – CECCONI

IV:  MARCENARO

VAR:  DOVERI

AVAR:  LA PENNA

  • ATALANTA - LAZIO    Mercoledì 22/04 h. 21.00

COLOMBO

IMPERIALE – COSTANZO

IV:  ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

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