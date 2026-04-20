Semifinali ritorno Coppa Italia, Inter-Como a Sozza. Atalanta-Lazio sarà diretta da Colombo

Sono state rese note le designazioni arbitrali per Inter-Como e Atalanta-Lazio, gare valide per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma domani, martedì 21 aprile (Inter-Como) e dopodomani, mercoledì 22 aprile (Atalanta-Lazio). A San Siro fischierà Sozza della sezione di Seregno. Alla New Balance Arena dirigerà l'incontro Colombo della sezione di Como. Entrambi i match sono terminati in parità all'andata: Como-Inter 0-0 e Lazio-Atalanta 2-2.