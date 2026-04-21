Chivu euforico: "Rimonta? Solo la pazza Inter poteva farcela". Poi sul paragone con Mourinho...

MILANO - Una notte entusiasmante quella vissuta dall'Inter di Cristian Chivu e dai suoi tifosi a San Siro. E dopo il 3-2 in rimonta contro il Como che è valso il pass per la finale di Coppa Italia il tecnico dei nerazzurri ha parlato ai microfoni delle tv e si è poi presentato in conferenza stampa.

Inter-Como 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Chivu esalta la sua 'pazza Inter'

"Eravamo consapevoli della forza del Como, che ha la miglior difesa, ma nelle partite contro di loro tra campionato e coppa siamo riusciti a segnare tanti gol e rimontato due volte - ha detto un euforico Chivu in collegamento con 'Canale 5' dopo la partita -. Ci siamo riusciti perché i ragazzi hanno il DNA nerazzurro perché solo la 'pazza Inter' poteva farcela".

Il retroscena su Dumfries

Elogi alla sua squadra da parte del tecnico nerazzurro: "Dietro questa finale conquistata c'è il lavoro di un gruppo che da inizio stagione sta facendo bene. Tutti sono a disposizione del gruppo e oggi quelli che sono subentrati hanno capito il momento e hanno avuto personalità e coraggio, dandoci una grande mano. C'è in tutti una voglia pazzesca di essere competitivi". Poi un retroscena su Dumfries, gettato nella mischia solo nella ripresa: "Denzel ha ancora un problema fisico, ma nel finale ha dato la disponibilità perché ha capito il momento. Era stato lo stesso con Lautaro contro la Roma, i giocatori sentono la responsabilità di quello che è questa sta squadra e di quello che è questa società. Bene anche Diouf - ha sottolineato l'allenatore dell'Inter - che ci ha permesso di metterli in difficoltà sulle fasce. Sono contento per tutti i ragazzi".

Il 'Double' nel mirino e il paragone con Mourinho

Chivu ora punta a un sensazionale 'Double': "Con i risultati ci siamo messi in una condizione che ci permette di sognare il raggiungimento dell'obiettivo sia in campionato che in Coppia Italia. Ce lo siamo meritati". L'ultimo tecnico a conquistare con l'Inter scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione fu Mourinho nel 2010: "Io accostato a lui? A voi piaccono i titoli, a me non piacciano. Io sono Cristian e metto la mia passione per la squadra e per i ragazzi. È grazie a loro che voi fate questi titoli, a me interessano poco. Sono contento per i ragazzi e per chi ha creduto a me".