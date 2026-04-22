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L'emozione di Gasperini e il sorriso di Percassi: "Nove anni straordinari, è normale..."

Le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato dell'Atalanta prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio di Sarri
2 min

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2025/26, l'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, è tornato sull'emozione che ha segnato una delle ultime conferenze stampa di Gian Piero Gasperini, nel pregara di Roma-Atalanta di campionato.

 

Atalanta, Luca Percassi sull'emozione di Gasperini: "Normale che ci si lasci andare alle emozioni"

Prima di concentrarsi esclusivamente sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio, Luca Percassi ha commentato le immagini che hanno caratterizzato la vigilia di Roma-Atalanta pochi giorni fa, quando una domanda sul passato bergamasco aveva fatto scoppiare in lacrime Gasperini: "Diciamo che abbiamo vissuto momenti molto importanti, nove anni straordinari dal punto di vista sportivo. Normale che quando si ripercorrono certe storie, ci si lasci andare alle emozioni. Purtroppo il calcio non lascia tempo, noi siamo molto concentrati sul presente e sul futuro", ha precisato l'ad nerazzurro.

 

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