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Sarri incorona Motta: "Sui rigori ha numeri impressionanti. La Lazio ha meritato la finale"

L'allenatore: "Il ragazzo ha delle prospettive e ancora dei margini di migloramento, soprattutto con i piedi"
2 min
TagsLazioSarricoppa italia

Motta è l'erore in casa Lazio, l'uomo che ha eliminato l'Atalanta. E Sarri lo esalta dopo il pass ottenuto dalla Lazio per la finalissima di Coppa Italia: "Sui rigori ha numeri impressionanti, stasera ne ha presi 4 su 5 e in campionato uno a Bologna - spiega ai microfoni di Mediaset - Lui è un ragazzo che ha delle prospettive e ancora dei margini di miglioramento, soprattutto con i piedi. Si tratta di un prospetto importante, ma deve avere nella testa la voglia di migliorare ancora". L'allenatore è felice: "Stasera è stata partita difficilissima contro una squadra forte e in uno stadio difficile per chiunque. I ragazzi si sono meritati questa soddisfazione, in questo percorso abbiamo eliminato le due ultime finaliste e stasera una squadra forte prendendoci questa soddisfazione della finale in una stagione difficilissima".

 

Sarri e l'appello ai tifosi per la finale 

"Un appello ai tifosi per la finale dell'Olimpico? Ho sempre detto che porto grande rispetto alla scelta delle persone e quindi anche ai nostri tifosi. Detto questo, è chiaro che se venissero io e tutta la squadra saremmo più che contenti. Ieri sono venuti all'aeroporto ad incoraggiarci: sarei l'uomo più felice del mondo, ma dobbiamo rispettare le scelte delle persone. Cosa vorrei? Chiederei di risolvere un problema che abbiamo da tutta la stagione: non abbiamo facilità nel trovare il gol. La squadra è diventata molto solida, ma non ha facilità a segnare". Infine un siparietto con lo studio Mediaset condotto da Monica Bertini: "Se cercavo qualcuno a fine partita? C'era un mio amico in tribuna, che solitamente porta fortuna..".

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