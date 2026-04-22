Sarri incorona Motta: "Sui rigori ha numeri impressionanti. La Lazio ha meritato la finale"

Motta è l'erore in casa Lazio, l'uomo che ha eliminato l'Atalanta. E Sarri lo esalta dopo il pass ottenuto dalla Lazio per la finalissima di Coppa Italia: "Sui rigori ha numeri impressionanti, stasera ne ha presi 4 su 5 e in campionato uno a Bologna - spiega ai microfoni di Mediaset - Lui è un ragazzo che ha delle prospettive e ancora dei margini di miglioramento, soprattutto con i piedi. Si tratta di un prospetto importante, ma deve avere nella testa la voglia di migliorare ancora". L'allenatore è felice: "Stasera è stata partita difficilissima contro una squadra forte e in uno stadio difficile per chiunque. I ragazzi si sono meritati questa soddisfazione, in questo percorso abbiamo eliminato le due ultime finaliste e stasera una squadra forte prendendoci questa soddisfazione della finale in una stagione difficilissima".