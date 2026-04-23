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Fenomenale pararigori Motta, Lazio in finale. La Coppa Italia è stregata per la Dea© ANSA

Fenomenale pararigori Motta, Lazio in finale. La Coppa Italia è stregata per la Dea

Alla Lazio dal 27 gennaio scorso, pagato 1 milione alla Reggiana, Edoardo ha solo 21 anni. ma è già negli annali grazie ai 4 penalty neutralizzati, come Ducadam con la Steaua e Safonov con il Psg. Dea sfortunata: due gol annullati e dure proteste contro Colombo e il Var per Ederson
Xavier Jacobelli
1 min
TagsLazioatalantacoppa italia
Edoardo Motta ha soltanto 21 anni, è un portiere della Lazio dal 27 gennaio scorso quando è stato acquistato dalla Reggiana per 1 milione di euro, eppure è già strepitosamente entrato negli annali del calcio. Sono molto rari i portieri capaci di parare 4 rigori nella stessa partita. Come Helmuth Ducadam, eroe della Steaua Bucarest, nella finale della Coppa dei Campioni '86 contro il Barcellona o Matvey Safonov che diede la Coppa Interconti

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