Fenomenale pararigori Motta, Lazio in finale. La Coppa Italia è stregata per la Dea

Alla Lazio dal 27 gennaio scorso, pagato 1 milione alla Reggiana, Edoardo ha solo 21 anni. ma è già negli annali grazie ai 4 penalty neutralizzati, come Ducadam con la Steaua e Safonov con il Psg. Dea sfortunata: due gol annullati e dure proteste contro Colombo e il Var per Ederson