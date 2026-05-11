Finale di Coppa Italia, sarà Nek a cantare l’Inno

Sarà Nek la voce dell’Inno di Mameli prima della finalissima di Coppa Italia 2025/2026 tra Lazio e Inter. Appuntamento mercoledì 13 maggio allo stadio Stadio Olimpico, con calcio d’inizio alle ore 21. Il cantautore emiliano si esibirà a pochi minuti dal fischio iniziale, con le squadre già schierate in campo insieme agli ufficiali di gara. Un momento solenne, reso ancora più suggestivo dall’accompagnamento della Banda Musicale della Guardia di Finanza. Il match andrà in onda in prima serata su Canale 5. Lo scorso anno l'Inno è stato cantato da Chiara Galiazzo mentre due anni fa da Al Bano.

Chi è Nek: numeri da top player della musica

Dietro il nome d’arte Nek c’è Filippo Neviani, uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi decenni. Diciotto album pubblicati tra italiano e spagnolo, oltre 10 milioni di copie vendute e una collezione di dischi di Platino e Oro che certificano una carriera di altissimo livello. Cinque partecipazioni al Festival di Sanremo e una hit diventata internazionale, Laura non c’è, tradotta in numerose lingue, lo hanno reso un volto (e una voce) riconoscibile anche fuori dai confini italiani.

Tra tv e live: un artista sempre in campo

Negli ultimi anni Nek si è fatto spazio anche in tv: dal 2022 al 2025 ha condotto Dalla strada al palco su Rai 1, conquistando pubblico e critica. Dal 2025 è inoltre tra i protagonisti di The Voice nelle versioni Senior, Kids e Generation. In passato è stato Coach ad Amici di Maria De Filippi. Ad aprile 2026 è arrivato anche il suo primo album live, Nek Hits Live, una raccolta delle sue canzoni più celebri registrate durante oltre 70 concerti tra Stati Uniti, Canada ed Europa. Ora, per lui, un’altra grande ribalta: quella dell’Olimpico, prima di Lazio-Inter.