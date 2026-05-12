Thuram, la finale è a rischio: più Bonny che Esposito accanto a Lautaro

Allarme attacco in casa nerazzurra . A due giorni dalla finale di Coppa Italia , infatti, Chivu rischia di dover fare a meno di Thuram . Che, ieri, durante l’allenamento si è fermato per un guaio muscolare ad una coscia . Oggi, dopo i controlli, la situazione del francese sarà più chiara. Secondo quanto trapelato, dovrebbe trattarsi di una semplice contrattura. Anche se fosse confermato, però, con i tempi così ristretti, appare davvero complicato immaginare il numero 9 effettivamente a disposizione per il match con la Lazio . Ovviamente partirà comunque con il resto della squadra. Come del resto farà anche Calhanoglu , l’altro infortunato della truppa nerazzurra e già certo del forfait. Ma se ci fosse anche un minimo pericolo (a breve c’è pure il Mondiale), la sua presenza servirà più che altro per sostenere i compagni e poi, in caso di successo, per partecipare alla festa per il secondo titolo stagionale nello spazio di pochi giorni.

Lautaro Martinez, tra minutaggio e voglia di esserci

TORO, QUANTO DURI? Chivu, insomma, rischia seriamente di dover rinunciare a uno dei suoi uomini più in forma. Uno degli elementi che, dopo l’ultima sosta, ha trascinato la squadra ad una serie di vittorie di vittorie, che hanno definitivamente sbaragliato le velleità di rimonta degli avversari, permettendo di conquistare il tricolore con 3 giornate di anticipo. Con 6 gol nello spazio di 5 giornate, Tikus ha permesso anche di sopportare l’assenza di Lautaro, rientrato giusto contro il Parma per la vittoria-scudetto, 10 giorni fa, e tornato al gol (grazie ad un assist del francese) sabato scorso, proprio contro la Lazio, nell’antipasto della finale di domani sere. Già, ma quanta autonomia ha effettivamente il Toro, che, dopo i venti minuti abbondanti contro gli emiliani, ne ha aggiunti un’altra sessantina contro i capitolini? La gamba dell’argentino è sembrata essere bene "oliata", ma una finale è una finale. E servirà la massima efficienza.

Dalle condizioni di Pio Esposito alla probabile titolarità di Bonny

PIO C’È, MA... Peraltro, le incertezze per Chivu non si esauriscono qui. Anche le condizioni di Esposito, infatti, non lasciano del tutto tranquilli. Il bomber azzurro ha rimediato un colpo alla schiena con il Parma e, da allora, non è ancora tornato ad allenarsi completamente con i compagni. Ad ogni modo, oggi, in occasione della rifinitura, lavorerà in gruppo e, quindi, sarà regolarmente a disposizione. Ma è lecito dubitare che Chivu lo possa lanciare dall’inizio in tandem con Lautaro. Correndo il rischio di dover andare incontro ad una doppia sostituzione in corsa. Insomma, a questo punto, lo scenario più probabile è che il tandem che comincerà la finale sarà quello composto da Lautaro e Bonny.

Lautaro e Bonny insieme contro la Lazio, non è la prima volta

OCCASIONE. Volendo, c’è un precedente che aiuta a sorridere. Nel senso che il Toro e l’ex-Parma hanno giocato titolari anche nel match di andata di campionato contro la Lazio, segnando entrambi nel 2-0 nerazzurro. Era il 9 novembre e, da quella gara, hanno giocato solo un’altra volta insieme dall’inizio: contro l’Atletico Madrid, il 26 dello stesso mese. Per il resto, solo qualche spezzone insieme, compresi i 18’ di sabato scorso. Il vero problema, però, è che Bonny non segna dal quarto di finale di Coppa Italia con il Torino dello scorso 4 febbraio. Chivu si augura che, con un trofeo in palio, il francese torni ad essere quello di inizio stagione. Ne va del Doblete...