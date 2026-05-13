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I cori dei tifosi di Inter e Lazio si sentono fortissimi, e "disturbano" Rybakina sul Centrale

Quando è iniziata la finale di Coppa Italia alle 21, i decibel si sono alzati parecchio anche sul campo degli Internazionali d'Italia dove erano in corso i quarti di finale del femminile
Valerio Minutiello
1 min
TagsInternazionali d'Italia

Il boato dei tifosi dell'Inter all’Olimpico all'autogol di Marusic in finale di Coppa Italia si è sentito forte e chiaro anche al Centrale del Foro Italico, dove si stava giocando la sfida dei quarti di finale tra Svitolina e Rybakina. Jodar e Darderi si stavano preparando per scendere in campo. La pioggia di oggi ha rallentato non poco il programma. Quando è iniziata la finale di Coppa Italia alle 21 tra Lazio e Inter, si sono cominciati a sentire forte e chiaro i cori delle due tifoserie. Alle 22:53 è iniziato il match tra Darderi e Jodar, quando all'Olimpico la partita stava per finire. 

Segna l'Inter e Rybakina stecca

Al secondo gol dell'Inter, Rybakina - già nervosa - ha steccato uno smash sparando la palla sui teloni a fondo campo. Insomma, stasera i decibel erano più alti del solito agli Internazionali d'Italia, con l'Olimpico a due passi. A parte questo però è filato tutto liscio: anzi molti tifosi dell'Inter ne hanno approfittato per passare il pomeriggio agli Internazionali prima di andare a vedere la partita all'Olimpico. E così oggi il viale del Foro Italico si è riempito di maglie nerazzurre. 

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