Nel gesto di Chivu mentre i giocatori alzano la coppa c'è tutto: il retroscena e le dichiarazioni del tecnico dell'Inter

Sono trascorsi 8277 giorni da quando Cristian Chivu ha calcato per la prima volta il prato dell’Olimpico. Era l’ex capitano dell’Ajax che iniziava la sua avventura italiana, alla Roma, contro il Brescia. Finì 5-0, partita senza storia. Come senza storia è stata la finale di Coppa Italia con la Lazio che, tecnicamente, gli ha consegnato il primo trofeo interista. Lo scudetto lo ha già vinto, ma coppa e medaglia devono ancora essere incassate. La Coppa Italia no, si vince e si festeggia. E questo è successo alle 22:54, in un Olimpico freddo e umido fuori ma caldissimo dentro. L’Inter, per citare un ex compagno di Chivu, Francesco Totti, ha distrutto il campionato e pure la coppa nazionale: finale senza storia, successo meritatissimo per l’ex eroe del Triplete che ha preso un gruppo devastato dalla scorsa stagione e l’ha portato a dominare in Italia. Manca l’Europa, appuntamento all’anno prossimo. L'Inter ci proverà, partendo da un gruppo compattissimo. Nel gesto che fa mentre Lautaro e compagni festeggiano c'è tanto - tutto - di lui: è in disparte quando il capitano alza la coppa, poi mentre i giocatori festeggiano sul palco si allontana. Completamente, si mette quasi in mezzo ai fotografi e lascia a loro tutta la scena.