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"Grazie campione": Pedro in lacrime sotto la Nord

Lo spagnolo avrebbe voluto chiudere in maniera diversa la sua avventura in biancoceleste, ma a fine partita si prende l'omaggio della curva
2 min

Sognava di chiudere con il 26esimo titolo della sua straordinaria carriera, ma dopo la finale di Coppa Italia persa dalla Lazio con l'Inter, Pedro ha avuto comunque modo di commuoversi per l'abbraccio tributatogli dalla tifoseria biancoceleste. Che lo ha voluto salutare comunque questa sera, visto che tornerà a disertare gli spalti per la protesta contro la dirigenza sia nel derby che nell'ultimo appuntamento con il Pisa.

 

 

"Grazie campione"

Arrivato in biancoceleste per volere proprio di Sarri dopo che Mourinho aveva decretato la fine della sua avventura in giallorosso, il fuoriclasse di Santa Cruz ha vissuto una seconda giovinezza, culminata nella straordinaria scorsa stagione, al termine della quale avrebbe già voluto lasciare, ma che invece lo ha portato a fare un ultimo giro di giostra, dopo il ritorno di Sarri alla Lazio. La speranza era quella di alzare l'ennesimo trofeo con una maglia cui si è davvero affezionato, ma non è andata così. Al termine del match, però, Pedro ha avuto comunque il suo 'premio', immortalato da uno striscione breve ma significatico: "Grazie Campione". Poi le lacrime, ma anche i sorrisi, al ritmo di quel 'Pedro Pé', diventato il suo inno in biancoceleste.

 

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