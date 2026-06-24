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La Coppa Italia 2026/2027 inizia il 14 agosto: il calendario dei trentadueismi e la data della finale

Svelati i primi impegni della coppa nazionale. Con una particolarità per il Lecce...
3 min
Tagscoppa italia

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2026-27. Dopo il turno preliminare del 9 agosto, la competizione entrerà nel vivo dal 14 al 17 agosto con l'esordio di dodici squadre di Serie A e numerose sfide distribuite nell'arco di quattro giornate.

 

Coppa Italia, si comincia il 14 agosto: il programma dei trentadueismi

Ad aprire il tabellone saranno il  Parma (contro una tra Vicenza e Catania) e il Cagliari (contro una tra Arezzo e Union Brescia), entrambe in programma venerdì 14 agosto alle 18.00 e 18.30. Nella stessa giornata, rispettivamente alle 20:45 e alle 21:15, spazio anche a Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento. Sabato 15 agosto toccherà invece a Udinese-Padova, Venezia-Modena e Torino-Carrarese, oltre alla sfida tra Catanzaro e Südtirol.

La particolarità Lecce e la data della finale

Domenica 16 agosto entreranno in scena Frosinone, Genoa, Hellas Verona e Lazio. I gialloblù ospiteranno la Virtus Entella al Bentegodi alle 20.45, mentre i biancocelesti affronteranno il Mantova alle 21.15. A chiudere il quadro, lunedì 17 agosto, saranno Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Proprio la sfida tra rosanero e salentini rappresenta una delle particolarità del turno: il Lecce giocherà infatti al Barbera di Palermo a causa dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso allo stadio Via del Mare. La finale della competizione è invece in calendario per il 19 maggio 2027, quando verrà assegnato il primo trofeo della stagione calcistica italiana.

 

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