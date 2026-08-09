Dove vedere Benevento-Ravenna in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Coppa Italia: le scelte ufficiali di Floro Flores e Mandorlini

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Pubblicato il 09.08.2026, 12:01 (Aggiornato il 09.08.2026, 20:23)

coppa italiaBeneventoRavenna

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Prosegue il turno preliminare di Coppa Italia. Il Benevento di Floro Flores, neopromosso in Serie B, affronta in casa il Ravenna di Mandorlini. In palio c'è la sfida dei trentaduesimi di finale di assoluto prestigio, contro la Fiorentina di Grosso, in programma venerdì 14 agosto.

Benevento-Ravenna, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra il Benevento e il Ravenna è in programma oggi, domenica 9 agosto, alle 21:00, allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. 

Dove vedere Benevento-Ravenna in diretta tv

Benevento-Ravenna sarà trasmessa in diretta tv in Campania su Ottochannel C16.

Benevento-Ravenna, dove vederla in streaming

Non è prevista la trasmissione in streaming della partita di Coppa Italia Benevento-Ravenna.

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