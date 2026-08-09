Dove vedere Benevento-Ravenna in tv? Dazn o Sky, orario
Prosegue il turno preliminare di Coppa Italia. Il Benevento di Floro Flores, neopromosso in Serie B, affronta in casa il Ravenna di Mandorlini. In palio c'è la sfida dei trentaduesimi di finale di assoluto prestigio, contro la Fiorentina di Grosso, in programma venerdì 14 agosto.
Benevento-Ravenna, l'orario
La sfida valida per la Coppa Italia tra il Benevento e il Ravenna è in programma oggi, domenica 9 agosto, alle 21:00, allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
Dove vedere Benevento-Ravenna in diretta tv
Benevento-Ravenna sarà trasmessa in diretta tv in Campania su Ottochannel C16.
Benevento-Ravenna, dove vederla in streaming
Non è prevista la trasmissione in streaming della partita di Coppa Italia Benevento-Ravenna.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS