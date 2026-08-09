Arezzo e Benevento avanti in Coppa Italia : eliminate Brescia e Ravenna . Debutto vincente nei 64esimi di finale per i toscani e i campani, neo-promossi in Serie B dopo aver vinto, rispettivamente, i giorni B e C di Serie C.

Coppa Italia, nei trentaduesimi di finale Cagliari-Arezzo e Fiorentina-Benevento

Nel prossimo turno, venerdì 14 agosto, alle 18:30, l'Arezzo di Bucchi sfiderà il Cagliari all'Unipol Domus grazie al successo per 2-0 contro l'Union Brescia, finalista della scorsa edizione dei playoff di Lega Pro. Allo stadio Città di Arezzo decisive le reti di Arena al 24' e Tavernelli all'83'.

Ben otto gol al Vigorito: i giallorossi di Floro Flores, sotto di due gol dopo un quarto d'ora (a bersaglio Vinicius al 3' e Maggio al 14'), si sono imposti con il finale di 5-3. Prisco al 17' e Salvemini su calcio di rigore al 41' (fallo di mano di Solini), hanno ristabilità la parità e mandato le squadre al riposo sul 2-2. Nella ripresa nuovo vantaggio degli ospiti, firmato ancora da Vinicius, al 53', e sigilli finali: centro del subentrato Romano al 61', autorete di Esposito al 71' e doppietta di Salvemini al 91'. Venerdì 14 agosto, alle 21:15, Il Benevento sfiderà la Fiorentina al Franchi nei 32esimi di finale della kermesse tricolore.