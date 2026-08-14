Dove vedere Parma-Catania in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: le probabili formazioni di Cuesta e Longo

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Pubblicato il 14.08.2026, 10:22 (Aggiornato il 14.08.2026, 11:31)

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Allo stadio Tardini è il giorno di Parma-Catania, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Chi passa affronta la vincente di Cremonese-Sampdoria e va a giocarsi la possibilità di sfidare il Como, al Sinigaglia, negli ottavi di finale. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore (decisivi per gli etnei nel turno preliminare al Menti contro il Vicenza) per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Parma-Catania, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra il Parma e il Catania è in programma oggi, venedì 14 agosto, alle 18, allo stadio Tardini di Parma. Dirigerà l'incontro l'arbitro Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti di linea Fontani e Boato. Quarto uomo Sacchi. Al VAR Volpi e Massimi.

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Dove vedere Parma-Catania in diretta tv

Parma-Catania sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su canale 20 (canale 20 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Parma-Catania, dove vederla in streaming

Parma-Catania sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.

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