Dove vedere Cagliari-Arezzo in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: le probabili formazioni di Pisacane e Bucchi

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Pubblicato il 14.08.2026, 10:43 (Aggiornato il 14.08.2026, 11:00)

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All'Unipol Doums scocca l'ora di Cagliari-Arezzo, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Chi passa affronta la vincente di Verona-Virtus Entella e va a giocarsi la possibilità di sfidare la Roma, all'Olimpico, negli ottavi di finale. I toscani di Bucchi, neo-promossi in Serie B, si sono garantiti la possibilità di sfidare l'undici allenato da Pisacane battendo 2-0 il Brescia nel turno preliminare. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Cagliari-Arezzo, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Cagliari e Arezzo è in programma oggi, venedì 14 agosto, alle 18:30, all'Unipol Domus di Cagliari. Dirigerà l'incontro l'arbitro Calzavara di Varese, coadiuvato dagli assistenti di linea Fontemurato e Zezza. Quarto uomo Di Marco. Al VAR Baroni e Dionisi.

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Dove vedere Cagliari-Arezzo in diretta tv

Cagliari-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Cagliari-Arezzo, dove vederla in streaming

Cagliari-Arezzo sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.

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