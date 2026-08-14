Dove vedere Monza-Avellino in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Allo stadio Brianteo è tempo di Monza-Avellino , gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Chi passa affronta la vincente di Torino-Carrarese e va a giocarsi la possibilità di sfidare il Milan , a San Siro, negli ottavi di finale. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Monza-Avellino, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Monza e Avellino è in programma oggi, venedì 14 agosto, alle 20:45, allo stadio Brianteo di Monza. Dirigerà l'incontro l'arbitro Drigo di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti di linea Moro e Rinaldi. Quarto uomo Fabbri. Al VAR Maraviglia e Piccinini.

Dove vedere Monza-Avellino in diretta tv

Monza-Avellino sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su canale 20 (canale 20 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Monza-Avellino, dove vederla in streaming

Monza-Avellino sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.