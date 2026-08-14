Dove vedere Fiorentina-Benevento in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Allo stadio Franchi è la notte di Fiorentina-Benevento , gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Chi passa affronta la vincente di Pisa-Empoli e va a giocarsi la possibilità di sfidare il Napoli , al Maradona, negli ottavi di finale. I campani si sono qualificati eliminando il Ravenna nel turno preliminare al Vigorito (5-3) . Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Fiorentina-Benevento, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento è in programma oggi, venedì 14 agosto, alle 21:15, allo stadio Franchi di Firenze. Dirigerà l'incontro l'arbitro Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti di linea Passeri e Lauri. Quarto uomo Silvestri. Al VAR Di Paolo e Pezzuto.

Dove vedere Fiorentina-Benevento in diretta tv

Fiorentina-Benevento sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Fiorentina-Benevento, dove vederla in streaming

Fiorentina-Benevento sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.