Fiorentina-Benevento diretta Coppa Italia: segui l'esordio ufficiale di Grosso oggi LIVE

FIRENZE - Dopo le settimane di preparazione e le amichevole estive è arrivato il giorno del debutto ufficiale per la Fiorentina del nuovo tecnico Fabio Grosso , una delle formazioni più ambiziose della Serie A che oggi (venerdì 14 agosto, ore 21:15) ospita allo stadio 'Franchi' il Benevento di Antonio Floro Flores (neopromosso in B) nel match valido per il secondo turno (32esimi) della Coppa Italia . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

22:20

46' - Si riparte al Franchi: Fiorentina-Benevento 2-0

Inizia la ripresa al Franchi, con la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia che ha già preso la direzione della Fiorentina, avanti 2-0 all'intervallo sul Benevento con le reti di Gudmundsson e Kean.

22:14

Commisso promette: "Passione e amore per la Fiorentina"

Giuseppe Commisso e la mamma Catherine sono tornati prima in Italia per non perdere la prima ufficiale della nuova stagione della Fiorentina. Intercettati fuori dallo stadio, non si sono sottratti alle manifestazioni d'affetto dei tifosi viola, poi il presidente gigliato ha garantito: "Dobbiamo lavorare forte, con passione e amore per la Fiorentina".

22:09

+++ Si chiude il primo tempo al Franchi: Fiorentina avanti 2-0 sul Benevento +++

Subito Gudmundsson, poi Kean per il 2-0 della Fiorentina al termine del primo tempo della sfida di Coppa Italia con il Benevento, valida per il secondo turno.

22:06

44' - Gudmundsson si divora il 3-0

Ripartenza letale della Fiorentina, condotta palla al piede da Valdepenas, che scarica per Kean: passaggio geniale a mettere Gudmundsson nell'area piccola, ma conclusione incredibilmente alta!

22:01

37' - Grandi interventi di Vannucchi e De Gea!

Botta e risposta tra Fiorentina e Benevento: Ndour si inserisce alle spalle della difesa ospite e spara su Vannucchi in uscita, dall'altro lato è Lamesta a cercare il sinistro a giro dai 20 metri, ma trova la grande risposta di De Gea.

21:57

+++ 35' - Splendido gol di Kean per il 2-0 della Fiorentina! +++

Arriva il raddoppio viola: Joao Mario crossa dal fondo, Kean prende posizione a centro area e arpiona il cross beffando sia Scognamillo che Vannucchi per il 2-0 della squadra di Grosso!

21:52

30' - Fiorentina sempre avanti, ma Benevento che mena le danze

Scocca la mezz'ora di gioco al Franchi ed è il Benevento a condurre il gioco, costringendo la Fiorentina a soffrire sulle coperture. Viola però avanti di un gol, grazie al vantaggio lampo firmato da Gudmundsson.

21:44

23' - Fiorentina vicina al raddoppio con Joao Mario

Fiorentina ancora vicinissima al raddoppio, stavolta con Joao Mario, che ci prova dalla distanza ma trova la deviazione con la punta delle dita di Vannucchi, che manda il pallone sulla traversa!

21:42

21' - Occasione per la Fiorentina con Vannucchi a metà campo

Il gioco spericolato di Floro Flores procura un brivido ai tifosi del Benevento, con il portiere Vannucchi saltato a metà campo. Fiorentina che non riesce ad approfittarne.

21:39

18' - Benevento padrone del gioco

Mostra personalità il Benevento di Floro Flores, che ha preso in mano il gioco e che costringe la Fiorentina a serrare i ranghi nella propria metà campo.

21:33

12' - Ndour la toglie a Ranieri

Altra occasione per la Fiorentina sulla solita pennellata di Gudmundsson a cercare il secondo palo, Ndour la sfiora appena e manda fuori tempo Ranieri, appostato alle sue spalle.

21:30

9' - Ci prova Brescianini

Buona manovra offensiva della Fiorentina, che fraseggia sulla trequarti, prima di liberare al tiro Brescianini: diagonale mancino che si perde a lato.

21:26

5' - Ranieri provvidenziale

Reazione del Benevento, orchestrata da Salvemini, che apre il gioco sulla trequarti e tenta di andare chiudere l'azione, anticipato dal provvidenziale intervento di Ranieri.

21:24

+++ 2' - Fiorentina in vantaggio con Gudmundsson! +++

Si sblocca subito al Franchi con la Fiorentina che punisce subito lo sbarazzino Benevento di Floro Flores: palla rubata ai 25 metri, pennellata di Atta da sinistra e colpo di testa vincente di Gudmundsson che convergeva dalla destra, 1-0!

21:20

1' - Via a Fiorentina-Benevento!

Si parte al Franchi con Fiorentina-Benevento, sfida secca valida per il secondo turno di Coppa Italia. Calcio d'inizio degli ospiti, dopo il minuto di silenzio dedicato a Berruti, campione di Roma 1960.

21:16

Squadre in campo al Franchi

Accompagnate dalle note dell'inno della Fiorenrtina, fanno il loro ingresso in campo le squadre. Ora l'inno ufficiale della Lega, poi il via decretato dal signor Manganiello.

21:09

Paratici accolto come un calciatore!

Grande accoglienza per il direttore sportivo Paratici, applausi per l'artefice del grande mercato estivo della Fiorentina.

21:01

Jimenez escluso a scopo precauzionale

Non è neanche in panchina Jimenez, uno dei tanti acquisti messi a segno dalla Fiorentina in estate: lo spagnolo è stato escluso a scopo precauzionale, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti in vista dei prossimi impegni ufficiali dei viola.

20:50

Tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Benevento

Nonostante il calcio d'inizio sia previsto per le 21:15, è già gremito il Franchi. A prevalere è la voglia di Fiorentina, dopo un mercato da protagonista.

20:35

La formazione del Benevento

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola; Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini. All.: Floro Flores.

20:30

L'undici ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean. All.: Grosso.

20:15

Fiorentina-Benevento, dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra Fiorentina e Benevento al Franchi, valida per i 32esimi della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Firenze, stadio Franchi