De Rossi e la Coppa Italia: "Non va snobbata, a Roma festeggiammo come una Champions. A un tassista ho detto..."
Tra due giorni inizia ufficialmente la stagione del Genoa. Prima della partita di sabato prossimo, esordio in campionato a Marassi contro il Napoli di Allegri, c'è la Coppa Italia. Sedici agosto, al Ferraris arriva l'Ascoli alle 18.30. Una partita che Daniele De Rossi, intervenuto oggi in conferenza a Pegli, non vuole snobbare. Per il Genoa, in primis. E un po' anche per se stesso: con la Roma, infatti, ne ha vinte due, oltre alla Supercoppa italiana. Inevitabile ci sia legato: "Non c’è nessun motivo per cui uno non debba snobbare la Coppa Italia. L'ho un po' snobbata l'anno scorso a Bergamo ma eravamo lontani dalla salvezza e ho messo una formazione sperimentale. L'Ascoli è è una squadra inferiore sulla carta ma fastidiosissima che sa giocare e che ti fa fare delle figuracce se non sei pronto. Dobbiamo prepararla bene e passare il turno. I tifosi devono comunque sognare ma è chiaro se non dovessimo vincere la Coppa non sarebbe un fallimento. Può esse una bella storia, è l'unico trofeo che ho vinto da calciatore e quando l'ho vinta a Roma l’abbiamo festeggiato come se fosse la Champions. Presumo che qui a Genova potrebbe essere la stessa cosa, anche se ovviamente è prematuro pensare di vincerla. Non possiamo certo andare in campo come fosse un'amichevole". Chiaro, così come è chiaro che a De Rossi il precampionato e il mercato non piacciano chissà quanto: "Sono sereno, emozionato e anche sollevato. Contento di tornare nel nostro stadio. Ognuno ha i suoi difetti, a me il precampionato non piace, non l'ho mai amato tanto ma so che ha una valenza. Però c'è tanta fuffa e tutte cose che possono confondere chi è fuori e ci tifa. Se vinci le amichevoli dici che si va in Champions League e alla prima sconfitta ci rimani male. Se uno fa quattro gol con i boscaioli magari pensi di aver trovato il nuovo Milito... Viceversa, se perdi le amichevoli con delle rotazioni e minutaggi particolari parti già con una sensazione social di fallimento. Ho beccato un tassista all'aeroporto - racconta De Rossi ridendo - e mi ha detto: "Mister, non mollare, siamo tutti con te". Gli ho risposto: "È successo qualcosa che non so?". E lui: "No ma sai l'inizio...". Ancora non è arrivato l'inizio però capisco che quando non ci sia nulla da parlare ci si aggrappi a quello che si racconta e dovremo essere bravi a noi a raccontare le cose. Io ho grande serenità: abbiamo zero punti come l'Inter come l'ultima delle neopromosse, è ancora tutto da scrivere".
Conferenza De Rossi, le parole su Norton-Cuffy
Spostandosi poi sul mercato, uno dei nomi caldi è certamente quello di Norton-Cuffy: "Io non guardo il mercato. Mi viene detto di guardare al mercato e faccio scelte come nell’ultima amichevole. Ad oggi Brooke gioca poi vediamo perché va rispettato l’interesse di mercato, economico, ma ad oggi nulla mi è stato detto". Tra i più attesi c'è Saw, che può far fare al Genoa un salto di qualità in mezzo al campo: "Ha conoscenza del calcio, abbiamo toccato qualche argomento, su come giochiamo e come costruiamo, e si vede che capisce subito in tre secondi. Si è fatto trovare discretamente pronto dal punto di vista aerobico, ha bisogno di entrare in condizione. Sicuramente sarà della partita ma non lo vogliamo rischiare dall’inizio. Ma sia lui che Ostigard (di ritorno dal Mondiale, ndr) faranno dei minuti".
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