De Rossi e la Coppa Italia: "Non va snobbata, a Roma festeggiammo come una Champions. A un tassista ho detto..."

Tra due giorni inizia ufficialmente la stagione del Genoa. Prima della partita di sabato prossimo, esordio in campionato a Marassi contro il Napoli di Allegri, c'è la Coppa Italia. Sedici agosto, al Ferraris arriva l'Ascoli alle 18.30. Una partita che Daniele De Rossi, intervenuto oggi in conferenza a Pegli, non vuole snobbare. Per il Genoa, in primis. E un po' anche per se stesso: con la Roma, infatti, ne ha vinte due, oltre alla Supercoppa italiana. Inevitabile ci sia legato: "Non c’è nessun motivo per cui uno non debba snobbare la Coppa Italia. L'ho un po' snobbata l'anno scorso a Bergamo ma eravamo lontani dalla salvezza e ho messo una formazione sperimentale. L'Ascoli è è una squadra inferiore sulla carta ma fastidiosissima che sa giocare e che ti fa fare delle figuracce se non sei pronto. Dobbiamo prepararla bene e passare il turno. I tifosi devono comunque sognare ma è chiaro se non dovessimo vincere la Coppa non sarebbe un fallimento. Può esse una bella storia, è l'unico trofeo che ho vinto da calciatore e quando l'ho vinta a Roma l’abbiamo festeggiato come se fosse la Champions. Presumo che qui a Genova potrebbe essere la stessa cosa, anche se ovviamente è prematuro pensare di vincerla. Non possiamo certo andare in campo come fosse un'amichevole". Chiaro, così come è chiaro che a De Rossi il precampionato e il mercato non piacciano chissà quanto: "Sono sereno, emozionato e anche sollevato. Contento di tornare nel nostro stadio. Ognuno ha i suoi difetti, a me il precampionato non piace, non l'ho mai amato tanto ma so che ha una valenza. Però c'è tanta fuffa e tutte cose che possono confondere chi è fuori e ci tifa. Se vinci le amichevoli dici che si va in Champions League e alla prima sconfitta ci rimani male. Se uno fa quattro gol con i boscaioli magari pensi di aver trovato il nuovo Milito... Viceversa, se perdi le amichevoli con delle rotazioni e minutaggi particolari parti già con una sensazione social di fallimento. Ho beccato un tassista all'aeroporto - racconta De Rossi ridendo - e mi ha detto: "Mister, non mollare, siamo tutti con te". Gli ho risposto: "È successo qualcosa che non so?". E lui: "No ma sai l'inizio...". Ancora non è arrivato l'inizio però capisco che quando non ci sia nulla da parlare ci si aggrappi a quello che si racconta e dovremo essere bravi a noi a raccontare le cose. Io ho grande serenità: abbiamo zero punti come l'Inter come l'ultima delle neopromosse, è ancora tutto da scrivere".