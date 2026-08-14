Gattuso tra Coppa Italia e mercato: "Importante partire bene. Frattesi? Adatto a questa Lazio. E Icardi..."
ROMA - In attesa di rinforzi dal mercato (a cominciare da Davide Frattesi, il cui arrivo dall'Inter è in via di definizione), la Lazio del nuovo tecnico Gennaro Gattuso si prepara al debutto stagionale in programma domenica (16 agosto, ore 21:15) quando allo stadio Olimpico arriverà il Mantova di Francesco Modesto (Serie B), avversario dei biancocelesti nel secondo turno (32esimi) della Coppa Italia.
Lazio-Mantova, in Coppa Italia il debutto di Gattuso
"Speriamo di cominciare bene - ha detto Gattuso a due giorni dalla sfida contro i 'virgiliani' parlando ai canali ufficiali della Lazio -. Sarà una partita importante per quanto riguarda l'approccio e l'atteggiamento. Giocheremo contro una squadra che va a mille all'ora, che fa una pressione ultra offensiva e ci vorrà molta personalità, oltre che grande voglia. Non dovremo sbagliare l'approccio. Non siamo ancora perfetti, dobbiamo ancora capire quando fare qualcosa o quando andare sui riferimenti".
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