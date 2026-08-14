Coppa Italia, il Parma supera il Catania grazie al baby Lontani
Nonostante un mercato che ha lasciato perplessi i tifosi, con le partenze di Suzuki e Pellegrino, il Parma riparte da una convincente vittioria al primo appuntamento ufficiale, nel secondo turno di Coppa Italia contro il Catania. La squadra di Cuesta domina sui siciliani, gravati dalla complicata situazione societaria, e conquista il passaggio del turno, quando troverà una tra Cremonese e Sampdoria.
Doppio Lontani e pratica risolta
Proprio nelle ore successive alla cessione di Pellegrino alla Fiorentina, il ruolo di protagonista se lo prende il baby Simone Lontani, classe 2008 scuola Milan, che firma la doppietta che decide il match nel primo tempo, con due zampate sotto misura, tanto per confermare le doti da rapace nell'area di rigore.
Standing ovation per Lontani e Rinaldi a limitare il passivo
Nella ripresa, timida reazione del Catania, poi dominio del Parma, che però non ritocca il risultato per merito del portiere degli etnei Rinaldi, bravissimo nel difendere i propri pali. All'uscita dal campo, standing ovation per il baby Lontani, che ai primi passi della carriera si regala già una serata da ricordare.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS