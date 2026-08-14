Coppa Italia, il Parma supera il Catania grazie al baby Lontani

Nonostante un mercato che ha lasciato perplessi i tifosi, con le partenze di Suzuki e Pellegrino, il Parma riparte da una convincente vittioria al primo appuntamento ufficiale, nel secondo turno di Coppa Italia contro il Catania. La squadra di Cuesta domina sui siciliani, gravati dalla complicata situazione societaria, e conquista il passaggio del turno, quando troverà una tra Cremonese e Sampdoria.