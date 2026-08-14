Coppa Italia, Cagliari-Arezzo 1-0: decide un rigore di Deiola

Decide il rigore ripetuto di Deiola

L'Arezzo degli ex, dal tecnico Bucchi al bomber Cerri, gioca a viso aperto, come già dimostrato nelle amichevoli di livello disputate con Napoli e Atalanta. E il Cagliari soffre l'iniziativa dei toscani, ma risponde colpo su colpo. Prima un doppio palo con Mendy e Deiola, poi il vantaggio su rigore con lo stesso capitano, che nella prima occasione viene intercettato da Nunziante, ma che sulla ripetizione decretata dal signor Calzavara, firma il gol del vantaggio sardo.

L'Arezzo reclama per un rigore annullato dal Var

Nella ripresa i toscani accentuano il loro atteggiamento già garibaldino e il Cagliari subisce, pur senza correre grandi rischi. Al 63' l'episodio chiave del match, con Calzavara che sugli sviluppi di un corner assegna un rigore ai toscani, ma che dopo la revisione al Var torna si suoi passi, revocando il penalty. Di lì in poi i padroni di casa tornano a controllare la partita, con la pecca di non riuscire a chiuderla fino al fischio finale. Da segnalare l'esordio di Maldini in maglia rossoblù nell'ultima mezz'ora di gioco ed un gol divorato allo scadere.