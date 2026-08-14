Monza-Avellino diretta: segui la partita di Coppa Italia oggi LIVE

Si apre la stagione di Monza e Avellino con la sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia . Prima panchina ufficiale con le nuove squadre sia per Juric , con i brianzoli, che per Nesta , con i campani. Dopo essersi incrociate nella scorsa stagione nel campionato di Serie B, le due squadre tornano ad affrontarsi, in vista dei rispettivi esordi: il Monza, tornato in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria, affronterà l'Inter, mentre l'Avellino giocherà contro la neopromossa Arezzo. Segui la partita sul CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

22:20

73' - Cambio per l'Avellino

Venturi prende il posto di Simic.

22:19

72' - Cooling break

Le squadre prendono fiato e si dissetano vicino alle rispettive panchine.

22:17

70' - Doppia sostituzione per il Monza

Fuori Mangas e Forson, dentro Bakoune e Colpani.

22:16

69' - Gol di Cutrone, ma è fuorigioco

Cross di Mangas per Cutrone, che appoggia in rete: l'arbitro, però fischia fuorigioco, confermato poi dal Var.

22:14

67' - Kouadio salva un gol

Bell'iniziativa di Besaggio, che serve in area Pandolfi: l'attaccante del'Avellino va a botta sicura, ma Koudia salva un gol fatto con un ottimo intervento.

22:13

66' - Tiro centrale di Pandolfi

Pandolfi ci prova con il destro da dentro l'area: pallone troppo debole, forse deviato anche da Birindelli, che termina tra le mani di Thiam.

22:11

64' - Misunderstanding tra Kouadio e Thiam

Kouadio copre il pallone ma non si intende con Thiam, il portiere però arriva prima di tutti sul pallone ed evita ogni tipo di pericolo.

22:07

60' - Cutrone vuole il gol

Dopo i due assist, Cutrone vuole anche il gol, ma schiaccia troppo il suo mancino che finisce largo di qualche metro.

22:06

59' - Altro doppio cambio per l'Avellino

Di Maggio e Sounas prendono il posto di Palumbo e Palmiero.

22:03

56' - Mangas vicino al quarto gol

Cross di Cutrone per Mangas, che non arriva per una questione di centimetri alla sfera.

22:01

55' - Doppio cambio per l'Avellino

Escono Biasci e Fila, dentro Pandolfi e Favilli.

22:00

54' - Occasione per Fila

Movimento da pivot di Fila, che si libera di Delli Carri in area ma non riesce a centrare la porta.

21:57

51' - Gol di Forson: Monza-Avellino 3-0

Passaggio perfetto di prima di Cutrone (al secondo assist della gara) per Forson, che trafigge Martinelli per la terza volta.

21:55

48' - Tentativo di testa di Kouadio

Sugli sviluppi di un calcio punizione Kouadio ci prova di testa: sfera sul fondo.

21:54

47' - Primo giallo della partita a Moruzzi

Moruzzi atterra Birindelli. l'arbitro lo ammonisce.

21:53

46' - Secondo tempo: riparte Monza-Avellino

Inizia la seconda frazione di Monza-Avellino, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Vi ricordiamo, che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigori.

21:36

45+3' - Fine primo tempo: Monza-Avellino 2-0

Le squadre vanno negli spogliatoi per l'intervallo con il Monza avanti di due reti, entrambe segnate da Varela, attaccante portoghese arrivato quest'estate dal Benfica.

21:33

45' - Assegnati tre minuti di recupero

Si giocherà fino al minuto 48.

21:33

45' - Doppietta di Varela: Monza-Avellino 2-0

Lancio per Cutrone, che lotta con Simic e serve in mezzo Varela: l'attaccante portoghese deve soltanto appoggiare in rete per il raddoppio e la sua personale doppietta.

21:25

37' - Tiro velleitario di Mout

Mout libera il mancino da fuori area: il pallone termina alto sul fondo.

21:20

32' - Scintille tra Mangas e Palmiero

Scintille tra i due giocatori dopo un contatto tra i due: l'arbitro riporta la calma.

21:17

29' - Occasione per Cutrone

Il Monza recupera un buon pallone nella metà campo avversaria: Forson sterza e serve in mezzo Cutrone, che però non riesce ad essere preciso al momento del tiro.

21:14

26' - Monza-Avellino: cooling break

Cooling break per le due squadre per rinfrescarsi un po'.

21:13

25' - Altra chance di Varela

Varela controlla e addirittura palleggia in area di rigore prima di liberare il mancino che finisce alto di poco.

21:12

24' - Cross pericoloso di Mangas

Cross lungo e insidioso di Mangas, Martinelli smanaccia in angolo.

21:10

22' - Gol di Varela: Monza-Avellino 1-0

Cutrone calcia, il pallone rimane lì e Varela è più veloce tutti ad arrivarci: il suo mancino viene deviato leggermente da Simic e finisce in porta. L'Avellino protesta per un fallo a inizio azione, ma la rete viene convalidata.

21:08

20' - Prima vera occasione della partita con Cutrone

Mangas prova il tiro con il mancino, ma la traiettoria non è delle migliori: sul pallone arriva comunque Cutrone che gira verso la porta dell'Avellino, attento Martinelli a bloccare.

20:56

8' - Monza-Avelllino: Kouadio salva tutto su Fila

Pallone verticale per Fila, che si invola verso la porta del Monza: Kouadio salva tutto.

20:55

7' - Cancellotti salva su Cutrone

Cutrone ci prova con il piattone da dentro l'area: Cancellotti si immola e allontana il pericolo.

20:54

6' - Ci prova Forson

Forso ci prova con il mancino da appena dentro l'area: Simic devia in angolo.

20:53

5' - Russo a terra nell'area del Monza

Russo finisce a terra dopo un contatto in area di rigore del Monza: l'arbitro dice che è tutto regolare.

20:48

1' - Calcio d'inizio: è cominciata Monza-Avellino

Con qualche minuto di ritardo è cominciata Monza-Avellino, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

20:47

Minuto di silenzio per Livio Berruti

Prima del calcio d'inizio, minuto di silezione per Livio Berruti, velocista italiano scomparso a lo scorso 9 agosto a 87 anni.

20:40

In caso di parità si va direttamente ai calci di rigore

In caso di parità dopo i novanta minuti, niente supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore.

20:32

Contro chi giocherà vincente di Monza-Avellino?

La vincente di Monza-Avellino sfiderà una tra Torino e Carrarese (match in programma domani) ai sedicesimi di finale.

20:18

Le panchine delle due squadre

A disposizione (Monza): Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Antov, Loubao, Galazzi, Bakoune, Colpani, Petagna, Robinson, Dany Mota.

A disposizione (Avellino): Iannarilli, Sassi, Sala, Pandolfi, Di Maggio, Faticanti, Venturi, Sounas, Maisto, Enrici, Fontanarosa, Favilli.

20:04

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Forson, Foe-Ondoa, Mangas; Mout, Cutrone; Varela. Allenatore: Jurić.

AVELLINO (4-3-1-2): Martinelli; Cancellotti, Izzo, Simic, Moruzzi; Palumbo, Palmiero, Besaggio; Russo; Fila, Biasci. Allenatore: Nesta.

20:00

Monza-Avellino, cresce l'attesa per i 32esimi di Coppa Italia

Tutto pronto allo Stadio Brianteo per la sfida tra Monza e Avellino, valida per i 32esimi di Coppa Italia: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Stadio Brianteo - Monza