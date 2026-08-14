Coppa Italia
venerdì 14 agosto 2026
U-Power Stadium
3 - 0
78' 2° tempo
- Gustavo Varela, 22'
- Gustavo Varela, 45' (ass. : P. Cutrone)
- O. Forson, 51' (ass. : P. Cutrone)
Coppa Italia
venerdì 14 agosto 2026
U-Power Stadium
Arbitro Mattia Drigo
Arbitro Mattia Drigo
3 - 0
78' 2° tempo
Monza-Avellino diretta: segui la partita di Coppa Italia oggi LIVE
10 min
Pubblicato il 14.08.2026, 20:00 (Aggiornato il 14.08.2026, 22:25)
Si apre la stagione di Monza e Avellino con la sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia. Prima panchina ufficiale con le nuove squadre sia per Juric, con i brianzoli, che per Nesta, con i campani. Dopo essersi incrociate nella scorsa stagione nel campionato di Serie B, le due squadre tornano ad affrontarsi, in vista dei rispettivi esordi: il Monza, tornato in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria, affronterà l'Inter, mentre l'Avellino giocherà contro la neopromossa Arezzo. Segui la partita sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
22:20
73' - Cambio per l'Avellino
Venturi prende il posto di Simic.
22:19
72' - Cooling break
Le squadre prendono fiato e si dissetano vicino alle rispettive panchine.
22:17
70' - Doppia sostituzione per il Monza
Fuori Mangas e Forson, dentro Bakoune e Colpani.
22:16
69' - Gol di Cutrone, ma è fuorigioco
Cross di Mangas per Cutrone, che appoggia in rete: l'arbitro, però fischia fuorigioco, confermato poi dal Var.
22:14
67' - Kouadio salva un gol
Bell'iniziativa di Besaggio, che serve in area Pandolfi: l'attaccante del'Avellino va a botta sicura, ma Koudia salva un gol fatto con un ottimo intervento.
22:13
66' - Tiro centrale di Pandolfi
Pandolfi ci prova con il destro da dentro l'area: pallone troppo debole, forse deviato anche da Birindelli, che termina tra le mani di Thiam.
22:11
64' - Misunderstanding tra Kouadio e Thiam
Kouadio copre il pallone ma non si intende con Thiam, il portiere però arriva prima di tutti sul pallone ed evita ogni tipo di pericolo.
22:07
60' - Cutrone vuole il gol
Dopo i due assist, Cutrone vuole anche il gol, ma schiaccia troppo il suo mancino che finisce largo di qualche metro.
22:06
59' - Altro doppio cambio per l'Avellino
Di Maggio e Sounas prendono il posto di Palumbo e Palmiero.
22:03
56' - Mangas vicino al quarto gol
Cross di Cutrone per Mangas, che non arriva per una questione di centimetri alla sfera.
22:01
55' - Doppio cambio per l'Avellino
Escono Biasci e Fila, dentro Pandolfi e Favilli.
22:00
54' - Occasione per Fila
Movimento da pivot di Fila, che si libera di Delli Carri in area ma non riesce a centrare la porta.
21:57
51' - Gol di Forson: Monza-Avellino 3-0
Passaggio perfetto di prima di Cutrone (al secondo assist della gara) per Forson, che trafigge Martinelli per la terza volta.
21:55
48' - Tentativo di testa di Kouadio
Sugli sviluppi di un calcio punizione Kouadio ci prova di testa: sfera sul fondo.
21:54
47' - Primo giallo della partita a Moruzzi
Moruzzi atterra Birindelli. l'arbitro lo ammonisce.
21:53
46' - Secondo tempo: riparte Monza-Avellino
Inizia la seconda frazione di Monza-Avellino, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Vi ricordiamo, che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigori.
21:36
45+3' - Fine primo tempo: Monza-Avellino 2-0
Le squadre vanno negli spogliatoi per l'intervallo con il Monza avanti di due reti, entrambe segnate da Varela, attaccante portoghese arrivato quest'estate dal Benfica.
21:33
45' - Assegnati tre minuti di recupero
Si giocherà fino al minuto 48.
21:33
45' - Doppietta di Varela: Monza-Avellino 2-0
Lancio per Cutrone, che lotta con Simic e serve in mezzo Varela: l'attaccante portoghese deve soltanto appoggiare in rete per il raddoppio e la sua personale doppietta.
21:25
37' - Tiro velleitario di Mout
Mout libera il mancino da fuori area: il pallone termina alto sul fondo.
21:20
32' - Scintille tra Mangas e Palmiero
Scintille tra i due giocatori dopo un contatto tra i due: l'arbitro riporta la calma.
21:17
29' - Occasione per Cutrone
Il Monza recupera un buon pallone nella metà campo avversaria: Forson sterza e serve in mezzo Cutrone, che però non riesce ad essere preciso al momento del tiro.
21:14
26' - Monza-Avellino: cooling break
Cooling break per le due squadre per rinfrescarsi un po'.
21:13
25' - Altra chance di Varela
Varela controlla e addirittura palleggia in area di rigore prima di liberare il mancino che finisce alto di poco.
21:12
24' - Cross pericoloso di Mangas
Cross lungo e insidioso di Mangas, Martinelli smanaccia in angolo.
21:10
22' - Gol di Varela: Monza-Avellino 1-0
Cutrone calcia, il pallone rimane lì e Varela è più veloce tutti ad arrivarci: il suo mancino viene deviato leggermente da Simic e finisce in porta. L'Avellino protesta per un fallo a inizio azione, ma la rete viene convalidata.
21:08
20' - Prima vera occasione della partita con Cutrone
Mangas prova il tiro con il mancino, ma la traiettoria non è delle migliori: sul pallone arriva comunque Cutrone che gira verso la porta dell'Avellino, attento Martinelli a bloccare.
20:56
8' - Monza-Avelllino: Kouadio salva tutto su Fila
Pallone verticale per Fila, che si invola verso la porta del Monza: Kouadio salva tutto.
20:55
7' - Cancellotti salva su Cutrone
Cutrone ci prova con il piattone da dentro l'area: Cancellotti si immola e allontana il pericolo.
20:54
6' - Ci prova Forson
Forso ci prova con il mancino da appena dentro l'area: Simic devia in angolo.
20:53
5' - Russo a terra nell'area del Monza
Russo finisce a terra dopo un contatto in area di rigore del Monza: l'arbitro dice che è tutto regolare.
20:48
1' - Calcio d'inizio: è cominciata Monza-Avellino
Con qualche minuto di ritardo è cominciata Monza-Avellino, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.
20:47
Minuto di silenzio per Livio Berruti
Prima del calcio d'inizio, minuto di silezione per Livio Berruti, velocista italiano scomparso a lo scorso 9 agosto a 87 anni.
20:40
In caso di parità si va direttamente ai calci di rigore
In caso di parità dopo i novanta minuti, niente supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore.
20:32
Contro chi giocherà vincente di Monza-Avellino?
La vincente di Monza-Avellino sfiderà una tra Torino e Carrarese (match in programma domani) ai sedicesimi di finale.
20:18
Le panchine delle due squadre
A disposizione (Monza): Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Antov, Loubao, Galazzi, Bakoune, Colpani, Petagna, Robinson, Dany Mota.
A disposizione (Avellino): Iannarilli, Sassi, Sala, Pandolfi, Di Maggio, Faticanti, Venturi, Sounas, Maisto, Enrici, Fontanarosa, Favilli.
20:04
Le formazioni ufficiali
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Forson, Foe-Ondoa, Mangas; Mout, Cutrone; Varela. Allenatore: Jurić.
AVELLINO (4-3-1-2): Martinelli; Cancellotti, Izzo, Simic, Moruzzi; Palumbo, Palmiero, Besaggio; Russo; Fila, Biasci. Allenatore: Nesta.
20:00
Monza-Avellino, cresce l'attesa per i 32esimi di Coppa Italia
Tutto pronto allo Stadio Brianteo per la sfida tra Monza e Avellino, valida per i 32esimi di Coppa Italia: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Brianteo - Monza
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