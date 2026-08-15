Dove vedere Catanzaro-Südtirol in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Primo impegno ufficiale della stagione per il Catanzaro di Giorgio Gorgone e il Südtirol di Davide Possanzini, avversari allo stadio "Ceravolo" in occasione della sfida valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa . In casa giallorossa inizia una nuova era dopo l'epilogo della passata stagione, culminata con la finale playoff persa a Monza con Aquilani in panchina. All'esordio anche l'ex Brescia e Mantova al timone dei bolzanini, il cui organico è stato costruito dal ds Matteo Lovisa. Chi avrà la meglio, affronterà ai sedicesimi la vincente di Genoa-Ascoli .

Catanzaro-Südtirol, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 18 allo stadio "Nicola Ceravolo", teatro del confronto tra il Catanzaro di Giorgio Gorgone e il Südtirol di Davide Possanzini. Grande curiosità accompagna gli allenatori scelti rispettivamente da Ciro Polito e Matteo Lovisa, con i calabresi che hanno dovuto far fronte anche al clamoroso dietrofront di Turati, poi approdato allo Spezia in Serie C.

Dove vedere Catanzaro-Südtirol in diretta tv

Catanzaro-Südtirol sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su canale 20 (canale 20 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Catanzaro-Sudtirol, dove vederla in streaming

Catanzaro-Südtirol sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.