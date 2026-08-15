Dove vedere Udinese-Padova in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Gli occhi del Triveneto sulla sfida tra Udinese e Padova, squadre protagoniste del match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. In palio il pass per i sedicesimi contro la vincente di Venezia-Modena. Sciolto il nodo Zaniolo, l'obiettivo della formazione friulana resta una salvezza tranquilla in Serie A, mentre per l'undici di Calabro le ambizioni sembrano essere cambiate. E il mercato lo dimostra.
Udinese-Padova, l'orario
Udinese-Padova andrà in scena oggi, sabato 15 agosto, alle ore 18:30 al "Bluenergy Stadium" di Udine, impianto sportivo che ospiterà la sfida tra gli uomini di Kosta Runjaic e i biancoscudati di Antonio Calabro. Friulani nel segno della continuità, mentre c'è grande curiosità per l'apertura del nuovo ciclo in casa veneta dopo la salvezza tranquilla dello scorso anno.
Dove vedere Udinese-Padova in diretta tv
Udinese-Padova sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia 1 (sesto canale del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Udinese-Padova, dove vederla in streaming
Udinese-Padova sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.
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