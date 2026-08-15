Dove vedere Venezia-Modena in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Dopo aver conquistato il ritorno in Serie A, inizia la stagione del Venezia , che affronterà il Modena nei 32esimi di Coppa Italia. Le due squadre si sono incrociate nello scorso campionato di Serie B, con la vittoria dei lagunari nel ritorno e quella degli emiliani all'andata. Esordio speciale per Galloppa che siederà per la prima volta sulla panchina del Modena in una gara ufficiale, dopo un lungo percorso nelle giovanili della Fiorentina.

Venezia-Modena, l'orario

Venezia-Modena si disputerà oggi, sabato 15 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Pier Luigi Penzo", pronto ad ospitare il confronto tra la formazione di Giovanni Stroppa e l'undici allenato da Daniele Galloppa. Una categoria divide oggi le due squadre, ma ad agosto i valori tecnici rischiano spesso di assottigliarsi. Sarà partita vera in laguna.

Dove vedere Venezia-Modena in diretta tv

Venezia-Modena sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su canale 20 (canale 20 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Venezia-Modena, dove vederla in streaming

Venezia-Modena sarà visibile in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.