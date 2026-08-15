Dove vedere Torino-Carrarese in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Si apre la stagione di Torino e Carrarese con i 32esimi di Coppa Italia. Esordio ufficiale sulla panchina dei granata per Ignazio Abate che arriva al primo vero banco di prova dopo quattro vittorie nelle cinque amichevoli estive. Prima panchina ufficiale anche per Cioffi che, dopo due anni di inattività, siederà sulla panchina dei toscani.
Dove vedere Torino-Carrarese in diretta tv
Torino-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia 1 (sesto canale del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Torino-Carrarese, dove vederla in streaming
Torino-Carrarese sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.
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