Dove vedere Torino-Carrarese in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Dove vedere Torino-Carrarese in diretta tv

Torino-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia 1 (sesto canale del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Torino-Carrarese, dove vederla in streaming

Torino-Carrarese sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.