Catanzaro eliminato dalla Coppa Italia: il Sudtirol si qualifica ai rigori
Decisivi gli errori dal dischetto di Frosinini e Dorval dopo il 2-2 dei tempi regolamentari
Beffa per il Catanzaro che esce dalla Coppa Italia ai calci di rigore. Si qualifica il Sudtirol grazie agli errori decisivi dal dischetto dei giallorossi Frosinini e Dorval dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La partita è stata divertente e ricca di emozioni. Ospiti avanti con una punizione vincente di Pyyhtia al 17’, Pafundi pareggia a 27’ su assist di D’Alessandro poi Iemmello la ribalta ad inizio ripresa. I padroni di casa sprecano tante occasioni per allungare (palo colpito di Alesi) e subiscono il pareggio di Mixtur, appena entrato, nel finale. I penalty condannano i padroni di casa e mandano avanti il Sudtirol.
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