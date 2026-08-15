All'Udinese basta un gol di Davis: il Padova si arrende e Zaniolo va avanti in Coppa Italia

Primo ostacolo della stagione superato: al Bluenergy Stadium, nel caldo di Ferragosto, l'Udinese batte il Padova per 1-0 grazie a una rete di Davis e passa il turno in Coppa Italia. Le prime fasi della gara procedono a ritmi bassi, i bianconeri tengono di più il pallone ma i portieri restano inoperosi. Il primo tentativo assoluto è di Solet , poco dopo il quarto d’ora, e viene respinto da un difensore. Il Padova prova a rispondere in contropiede con Lasagna, ma Palma lo chiude bene.

A metà primo tempo anche Zaniolo ci prova da fuori, con lo stesso esito di Solet, e poi Palma si fa di nuovo notare intervenendo su un pallone pericoloso in mezzo all’area. Zaniolo prova a più riprese a convergere sul suo sinistro, riuscendo ad andare al tiro al 31’ e mancando di poco il bersaglio. Passano quattro minuti e l’Udinese va in vantaggio grazie a Davis, che riceve palla in area da Solet dopo un’azione insistita, si gira e incrocia sul secondo palo. Nel finale di tempo Zaniolo ha l’occasione per il 2-0 su una palla persa dalla difesa del Padova, ma non gli riesce lo scavetto a tu per tu con Sorrentino.

L'Udinese gestisce il vantaggio nella ripresa

La seconda frazione inizia con un’occasione per gli avversari capitata sui piedi di Bortolussi, che non riesce a indirizzare in porta il cross basso di Dellavalle. I bianconeri riprendono però rapidamente in mano la situazione e qualche minuto dopo sono pericolosi con un contropiede di Ekkelenkamp. Davis prova a finalizzarlo, venendo disturbato da un difensore e non riuscendo così a dare potenza al tiro. Il match prosegue con gli uomini di Runjaic pressoché in controllo, l’ingresso di Gueye dà nuova vivacità all’attacco e a metà ripresa il senegalese trova al limite dell’area Ekkelenkamp; il tiro dell’olandese, però, è alto. Nel finale il Padova sale alla ricerca del pareggio. Appena entrato, Cocchi è subito pericoloso con un passaggio in mezzo e costringe Solet ad un intervento non facile; il francese poi si supera anche in chiusura su Bortolussi sull’altro lato dell’area. Qualche minuto dopo lo stesso Solet si fa vedere in attacco, liberandosi bene in area ma trovando un difensore sulla traiettoria del suo tiro. Brivido per i bianconeri a inizio recupero, con un cross avversario che prende una traiettoria insidiosa deviato da un difensore. Sul corner successivo Bortolussi prova a battere Okoye sul primo palo, calciando però fuori bersaglio. Al triplice fischio è ufficiale: l’Udinese è qualificata ai sedicesimi di finale della Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Venezia-Modena.