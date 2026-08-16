Dove vedere Frosinone-Juve Stabia in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

È il giorno di Frosinone-Juve Stabia , gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Chi passa affronta la vincente di Sassuolo-Cesena e va a giocarsi la possibilità di sfidare la Juventus , all'Allianz Stadium, negli ottavi di finale. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Frosinone-Juve Stabia, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Frosinione e Juve Stabia è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 18, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Dirigerà l'incontro l'arbitro Di Loreto di Terni, coadiuvato dagli assistenti di linea Palermo e Colaianni. Quarto uomo Doveri. Al VAR Maggioni e Rutella.

Dove vedere Frosinone-Juve Stabia in diretta tv

Frosinina-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su canale 20 (canale 20 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Frosinone-Juve Stabia, dove vederla in streaming

Frosinone-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.