Dove vedere Genoa-Ascoli in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Allo stadio Ferraris si gioca Genoa-Ascoli , gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Chi passa affronta il Südtirol , che ha eliminato il Catanzaro ai calci di rigore, e va a giocarsi la possibilità di sfidare l' Inter campione in carica, a San Siro, negli ottavi di finale. I marchigiani si sono qualificati eliminando il Potenza (3-1) al Del Duca. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i tiri dagli undici metri per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Genoa-Ascoli, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Genoa e Ascoli è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 18:30, allo stadio Ferraris di Genova. Dirigerà l'incontro l'arbitro Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti di linea Lo Cicero e Della Mea. Quarto uomo Massa. Al VAR Santoro e Di Vuolo.

Dove vedere Genoa-Ascoli in diretta tv

Genoa-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Genoa-Ascoli, dove vederla in streaming

Genoa-Ascoli sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.