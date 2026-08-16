Dove vedere Genoa-Ascoli in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Allo stadio Ferraris si gioca Genoa-Ascoli, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Chi passa affronta il Südtirol, che ha eliminato il Catanzaro ai calci di rigore, e va a giocarsi la possibilità di sfidare l'Inter campione in carica, a San Siro, negli ottavi di finale. I marchigiani si sono qualificati eliminando il Potenza (3-1) al Del Duca. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i tiri dagli undici metri per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.
Genoa-Ascoli, l'orario
La sfida valida per la Coppa Italia tra Genoa e Ascoli è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 18:30, allo stadio Ferraris di Genova. Dirigerà l'incontro l'arbitro Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti di linea Lo Cicero e Della Mea. Quarto uomo Massa. Al VAR Santoro e Di Vuolo.
Dove vedere Genoa-Ascoli in diretta tv
Genoa-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Genoa-Ascoli, dove vederla in streaming
Genoa-Ascoli sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.
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