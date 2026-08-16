Dove vedere Verona-Entella in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

È la notte Verona-Virtus Entella , gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Chi passa affronta il Cagliari , che ha eliminato l' Arezzo , e va a giocarsi la possibilità di sfidare la Roma , all'Olimpico, negli ottavi di finale. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Verona-Entella, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Hellas Verona e Virtus Entella è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 20:45, allo stadio Bentegodi di Verona. Dirigerà l'incontro l'arbitro Mazzoni di Prato, coadiuvato dagli assistenti di linea Cecconi e Giuggioli. Quarto uomo Chiffi. Al VAR Cosso e Paganessi.

Dove vedere Verona-Entella, in diretta tv

Verona-Entella sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su canale 20 (canale 20 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Verona-Entella, dove vederla in streaming

Verona-Entella sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.