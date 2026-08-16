Dove vedere Lazio-Mantova in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: le probabili formazioni di Gattuso e Modesto

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Pubblicato il 16.08.2026, 12:09

coppa italiaLaziomantova

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Allo stadio Olimpico c'è Lazio-Mantova, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Chi passa affronta la vincente di Lecce-Palermo va a giocarsi la possibilità il Bologna, al Dall'Ara, negli ottavi di finale. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i tiri dagli undici metri per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Lazio-Mantova, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Lazio e Mantova è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 21:15, allo stadio Olimpico di Roma. Dirigerà l'incontro l'arbitro Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti di linea Cortese e Gentile. Quarto uomo Guida. Al VAR Camplone e Giua.

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Dove vedere Lazio-Mantova in diretta tv

Lazio-Mantova sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Lazio-Mantova, dove vederla in streaming

Lazio-Mantova sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.

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