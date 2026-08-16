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Arbitro Giuseppe Mucera

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Lazio-Mantova diretta: segui la partita di Coppa Italia oggi LIVE

Prima panchina ufficiale di Gattuso con i biancocelesti: in palio i sedicesimi di finale del torneo nazionale

5 min

Pubblicato il 16.08.2026, 20:00 (Aggiornato il 16.08.2026, 20:59)

Laziomantovacoppa italia

Dopo un'estate di preparazione, ecco finalmente le partite che contano. Per la Lazio di Gennaro Gattuso, alla prima panchina ufficiale con il club biancoceleste, arriva la prova Mantova nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà nel turno successivo una tra Palermo e Lecce, mentre tra una settimana arriverà l'esordio in campionato per entrambe: la squadra della capitale debuterrà in Serie A contro il Bologna il 24 agosto, i lombardi in B contro la Carrarese il 22. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

21:00

Modesto: "Confrontarsi con determinati giocatori è bello"

Francesco Modesto, allenatore del Mantova, ai microfoni di Mediaset: "I ragazzi son pronti. Confrontarsi con determinati giocatori è bello per capire a che livello siamo, anche se ci saranno degli errori. La nostra ambizione è quella di essere umili. Avere cambiato tanti giocatori è una responsabilità da parte nostra. Dobbiamo affrontare un campionato di Serie B bello, divertente ma duro".

20:58

Lazio, Fabiani: "Gattuso ha portato ottimismo. Centravanti? Purtroppo alcuni giocatori hanno altre ambizioni"

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni di Mediaset prima della partita: "Si riparte con l'intenzione di fare bene. Gattuso ci ha portato una ventata di ottimismo e motivazioni. Centravanti? Scherzando con lui diciamo che dovevamo fare un attaccante e un difensore e abbiamo preso un centrocampista. Purtroppo a oggi ci sono giocatori che hanno altre ambizioni. Ma monitoriamo il tutto, da qui alla fine faremo ciò che ci siamo promessi di fare. Gattuso è più motivato di prima, è un combattente nato. Noi ci appoggiamo molto a Rino, come giusto che sia. Non nascondo che ci sono tante richieste per qualche nostro calciatore, ma su alcuni nomi c'è un veto a prescindere. Un'entrata non è subordinata a un'uscita, come dimostrato da Frattesi".

20:51

Mantova, Trimboli: "Siamo qua per giocarcela"

Il capitano del Mantova, Simone Trimboli, ai microfoni di Mediaset prima della partita: "Non dobbiamo lasciare spazio. Loro sono una squadra forte e di qualità, ma siamo qua per giocarcela. Vedremo se riusciremo a fare un bel risultato".

20:49

Lazio, Zaccagni: "Il mister ci trasmette serenità. Daremo il massimo per la gente"

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ai microfoni di Mediaset prima della partita: "Siamo contenti. Siamo partiti con l'energia giusta. Siamo molto contenti del mister e lui di no. Stiamo lavorando molto bene. Lo conosciamo tutti il mister, trasmetteva energia già da giocatore. Ci ha trasmesso energia e serenità. Riconquistare la gente? Lo abbiamo sempre dentro la nostra testa. Daremo il massimo per loro".

20:45

Tra una settimana l'esordio in campionato con il Bologna

Tra una settimana avrà inizio il campionato di Serie A. La Lazio di Gattuso farà il proprio esordio in trasferta, il 24 agosto, al Dall'Ara contro il Bologna di Tedesco.

20:32

La formazione ufficiale del Mantova

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Catellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi. Allenatore: Francesco Modesto.

20:22

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

20:10

Gattuso: "Giocheremo contro una squadra che va a mille all'ora"

"Speriamo di cominciare bene - ha detto Gattuso a due giorni dalla sfida contro i 'virgiliani' parlando ai canali ufficiali della Lazio -. Sarà una partita importante per quanto riguarda l'approccio e l'atteggiamento. Giocheremo contro una squadra che va a mille all'ora, che fa una pressione ultra offensiva e ci vorrà molta personalità, oltre che grande voglia. Non dovremo sbagliare l'approccio. Non siamo ancora perfetti, dobbiamo ancora capire quando fare qualcosa o quando andare sui riferimenti". CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI

20:05

Chi passa affronterà la vincente di Palermo-Lecce

La vincente di Lazio-Mantova ai sedicesimi di finale di Coppa Italia affronterà la vincente della gara tra il Palermo e il Lecce, in programma domani, 17 agosto, alle 21:15.

20:01

Lazio-Mantova, manca sempre meno

Il match tra Lazio e Mantova è in programma alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico di Roma.

Stadio Olimpico - Roma

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