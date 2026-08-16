Buona la prima per il Frosinone della nuova proprietà americana, il fondo di investimenti Clara Vista, che travolge 4-1 la Juve Stabia e supera il turno in Coppa Italia, prenotando la sfida con la vincente tra Sassuolo e Cesena. Allo Stirpe, punteggio più rotondo di quanto detto effettivamente dal campo, con i campani che se la sono giocata a viso aperto e con coraggio, mettendo anche in difficoltà i ciociari, che però chiudono il primo tempo in vantaggio di tre reti e ipotecano la qualificazione, prima di amministrare e chiuderla al momento giusto nella ripresa.