Coppa Italia, il Frosinone travolge 4-1 la Juve Stabia
Buona la prima per il Frosinone della nuova proprietà americana, il fondo di investimenti Clara Vista, che travolge 4-1 la Juve Stabia e supera il turno in Coppa Italia, prenotando la sfida con la vincente tra Sassuolo e Cesena. Allo Stirpe, punteggio più rotondo di quanto detto effettivamente dal campo, con i campani che se la sono giocata a viso aperto e con coraggio, mettendo anche in difficoltà i ciociari, che però chiudono il primo tempo in vantaggio di tre reti e ipotecano la qualificazione, prima di amministrare e chiuderla al momento giusto nella ripresa.
Tre gol e due legni per il Frosinone nel primo tempo
Match chiuso già nei primi quarantacinque minuti dal Frosinone, che pure, soprattutto in avvio, soffre la verve e la sfrontatezza della Juve Stabia. La squadra di Alvini fa però valere il peso della differenza di categoria, colpendo praticamente ad ogni affondo. Prima due legni centrati da capitan Monterisi, prima il palo poi la traversa, quindi, nel giro di neanche venti minuti, le tre reti ciociare che incanalano il match.
A sbloccare al 20' è Kvernadze, sull'assist al bacio di Ghedjemis, al 29' il raddoppio di Cichella, con un siluro da oltre 25 metri che si incastona nel sette, e al 38' il tris di Raimondo, pronto a raccogliere la corta respinta di Boer sul colpo di testa di Calò.
La Juve Stabia ci prova, ma Kvernadze cala il poker
In apertura di ripresa, la Juve Stabia trova il meritato gol della bandiera con Candellone, che sfrutta al meglio la volata di Patané e batte Palmisani di prima intenzione, prendendolo contro tempo, e poi mette i brividi ai tifosi di casa, andando vicinissima a riaprire il risultato. Poi il Frosinone si scuote e sfiora il quarto gol con Raimondo, che centra il terzo legno per i ciociari. La squadra di Alvini, però, abbassa troppo la linea del pressing, mettendo così in mostra tutti i suoi difetti e finendo per soffrire contro gli ambiziosi ospiti, ma senza correre più eccessivi rischi e andando a chiudere definitivamente il conto al 71', ancora con Kvernadze, sull'assist di Raimondo dopo l'errore di Patané. Nel finale l'espulsine del giovane Sana Fernandes, appena arrivato alla Juve Stabia dalla Lazio. Termina 4-1 peri i ciociari, che ora attendono l'esito di Sassuolo-Cesena in programma lunedì.
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