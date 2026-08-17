Dove vedere Pisa-Empoli in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

È la notte di Pisa-Empoli , gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa, infatti, ai sedicesimi affronterà la Fiorentina, che ha eliminato il Benevento . Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Pias-Empoli, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Pisa ed Empoli è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 18:00, alla Cetilar Arena di Pisa. Dirigerà l'incontro l'arbitro Zanotti di Rimini. Ceccon e Ceolin in guardalinee. Pairetto il quarto uomo. Al var Giua. A-VAR Cosso.

Dove vedere Pisa-Empoli, in diretta tv

Pisa-Empoli sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su canale 20 (canale 20 del digitale terrestre), visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Pisa-Empoli, dove vederla in streaming

Pisa-Empoli sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.