Dove vedere Sassuolo-Cesena in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Esordio stagionale ufficiale per Sassuolo e Cesena , che si affronteranno nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Un derby che in palio mette la sfida ai sedicesimi di finale contro il Frosinone, che ha battuto la Juve Stabia . Sfida tra Aquilani e Diamanti , che hanno condiviso lo spogliatoio in Nazionale e alla Fiorentina Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Sassuolo-Cesena, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Sassuolo e Cesena è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 18:30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dirigerà l'incontro l'arbitro Turrini di Firenze. Ricci e Pistarelli in guardalinee. Sozza il quarto uomo. Al var Gariglio. A-VAR Volpi.

Dove vedere Sassuolo-Cesena, in diretta tv

Sassuolo-Cesena sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Sassuolo-Cesena, dove vederla in streaming

Sassuolo-Cesena sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.