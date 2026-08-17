Dove vedere Sassuolo-Cesena in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Coppa Italia: le probabili formazioni di Aquilani e Diamanti

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Pubblicato il 17.08.2026, 12:03 (Aggiornato il 17.08.2026, 12:45)

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Esordio stagionale ufficiale per Sassuolo e Cesena, che si affronteranno nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Un derby che in palio mette la sfida ai sedicesimi di finale contro il Frosinone, che ha battuto la Juve Stabia. Sfida tra Aquilani Diamanti, che hanno condiviso lo spogliatoio in Nazionale e alla Fiorentina Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi della kermesse tricolore.

Sassuolo-Cesena, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Sassuolo e Cesena è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 18:30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dirigerà l'incontro l'arbitro Turrini di Firenze. Ricci e Pistarelli in guardalinee. Sozza il quarto uomo. Al var Gariglio. A-VAR Volpi.

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Dove vedere Sassuolo-Cesena, in diretta tv

Sassuolo-Cesena sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Sassuolo-Cesena, dove vederla in streaming

Sassuolo-Cesena sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.

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