Dove vedere Cremonese-Sampdoria in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Esordio stagionale ufficiale per C remonese e Sampdoria , che si affronteranno nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Una sfida contro il proprio passato per Giampaolo, allenatore dei grigiorossi. In palio mette la sfida ai sedicesimi di finale contro il P arma, che ha battuto il Catania. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra quale squadra passerà il turno.

Cremonese-Sampdoria, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Cremonese e Sampdoria è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 20:45, allo Stadio Druso di Bolzano. Un cambio di impianto dovuto alle condizioni attuali del manto erboso dello stadio "Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Sampdoria, in diretta tv

Cremonese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, sul Canale 20, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Cremonese-Sampdoria, dove vederla in streaming

Cremonese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.