Dove vedere Cremonese-Sampdoria in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Esordio stagionale ufficiale per Cremonese e Sampdoria, che si affronteranno nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida contro il proprio passato per Giampaolo, allenatore dei grigiorossi. In palio mette la sfida ai sedicesimi di finale contro il Parma, che ha battuto il Catania. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra quale squadra passerà il turno.
Cremonese-Sampdoria, l'orario
La sfida valida per la Coppa Italia tra Cremonese e Sampdoria è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 20:45, allo Stadio Druso di Bolzano. Un cambio di impianto dovuto alle condizioni attuali del manto erboso dello stadio "Zini" di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Sampdoria, in diretta tv
Cremonese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, sul Canale 20, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Cremonese-Sampdoria, dove vederla in streaming
Cremonese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.
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