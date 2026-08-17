Dove vedere Palermo-Lecce in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Esordio stagionale ufficiale per il Palermo e il Lecce , che si affronteranno nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia in uno stadio Barbera sold out per l'occasione, con oltre 30mila tifosi presenti. In palio la sfida ai sedicesimi contro il Mantova , che ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico . Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra quale squadra passerà il turno.

Palermo-Lecce, l'orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Palermo e Lecce è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 21:15, allo Stadio Barbera di Palermo, che ha registrato il sold out: attesi 32500 tifosi.

Dove vedere Palermo-Lecce, in diretta tv

Palermo-Lecce sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, sul Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Palermo-Lecce, dove vederla in streaming

Palermo-Lecce sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.