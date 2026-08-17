Dove vedere Palermo-Lecce in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Esordio stagionale ufficiale per il Palermo e il Lecce, che si affronteranno nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia in uno stadio Barbera sold out per l'occasione, con oltre 30mila tifosi presenti. In palio la sfida ai sedicesimi contro il Mantova, che ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al novantesimo si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la squadra quale squadra passerà il turno.
Palermo-Lecce, l'orario
La sfida valida per la Coppa Italia tra Palermo e Lecce è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 21:15, allo Stadio Barbera di Palermo, che ha registrato il sold out: attesi 32500 tifosi.
Dove vedere Palermo-Lecce, in diretta tv
Palermo-Lecce sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, sul Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Palermo-Lecce, dove vederla in streaming
Palermo-Lecce sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.
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