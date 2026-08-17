Palermo-Lecce diretta: segui la partita di Coppa Italia oggi LIVE

22:31

46' - Via alla ripresa

Si riparte! Via al secondo tempo di Palermo-Lecce.

22:24

Chi vince ospiterà il Mantova ai sedicesimi

Chi avrà la meglio al termine dei 90 minuti affronterà il Mantova di Modesto ai sedicesimi di Coppa Italia. I virgiliani, ieri, hanno eliminato a sorpresa la Lazio di Gattuso.

22:13

Fine primo tempo

Finisce sul parziale di 2-0 il primo tempo di Palermo-Lecce. Decidono, per il momento, le reti di Vavassori e Pohjanpalo.

22:12

45+8' - Problema per Ngom

A terra Ngom, costretto a chiedere l'intervento dello staff medico del Lecce. A breve il duplice fischio del direttore di gara.

22:04

45' - Concessi sette minuti di recupero

Complici l'infortunio di Joronen e il cooling break, l'arbitro Arena ha concesso ben sette minuti di recupero.

22:01

42' - Il Palermo fulmina la difesa del Lecce, Pohjanpalo non perdona

Raddoppio Palermo! Ancora sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta velocemente, Johnsen conduce la ripartenza e serve all'indietro Pohjanpalo, che buca Falcone da posizione centrale. 2-0 per i rosanero, nel momento migliore del Lecce.

21:54

35' - Giallo per Coulibaly

Coulibaly è il secondo ammonito del match dopo Antonio Palumbo: gioco pericoloso del calciatore del Lecce.

21:52

33' - Geubbels ancora vicino al gol

Traversone dalla sinistra, giocata di Coulibaly sul secondo palo e tap-in mancato da Geubbels, che riesce solo a toccare la palla con il sinistro a porta quasi sguarnita. Lecce in pressing.

21:47

28' - Ci prova Geubbels

Alla ripresa del gioco, il Palermo rischia in fase di costruzione e il Lecce si rende pericoloso con il destro a giro di Geubbels, che spaventa Fortin.

21:45

26' - Cooling break

È il momento del cooling break allo stadio "Barbera" di Palermo. Proteste del Lecce per un contatto Pierozzi-N'Dri a ridosso dell'area di rigore rosanero. L'arbitro Arena ha lasciato correre: decisione supportata dalla sala Var.

21:38

19' - Colpo di testa di Pohjanpalo

Vavassori cerca Augello sul versante mancino, l'ex Samp mette dentro per Pohjanpalo, che non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta con il suo colpo di testa. Palla alta.

21:33

14' - Palermo avanti, a segno il giovane Vavassori

Azione insistita del Palermo, con Segre che imbuca per Johnsen, che si gira e calcia con il destro verso la porta. Reattivo Falcone, ma sugli sviluppi del successivo fallo laterale è l'ex Atalanta Vavassori a depositare in rete il gol dell'1-0 rosanero, sfruttando il primo liscio di Pohjanpalo. Palermo avanti.

21:29

10' - Il Lecce spreca una grande occasione

Ripartenza veloce del Lecce, che spreca una ghiotta chance con N'Dri e Geubbels, lanciati due contro uno verso l'area di rigore del Palermo.

21:24

5' - Joronen non ce la fa, dentro Fortin

Joronen alza bandiera bianca: costretto ad entrare praticamente a freddo Fortin, arrivato in prestito dal Lens.

21:23

4' - Joronen vittima di un duro scontro

A terra da oltre due minuti Joronen, portiere del Palermo vittima di un duro scontro di gioco in area di rigore. Problema alla spalla destra per il finlandese.

21:19

1' - Inizia Palermo-Lecce

Partiti! Via al match, è cominciata Palermo-Lecce.

21:18

Minuto di raccoglimento per Livio Berruti

Tutto lo stadio in religioso silenzio per ricordare il compianto Livio Berruti, campione olimpico morto pochi giorni fa.

21:09

Entrano in campo le squadre

Dalle panchine ai titolari: entrano in campo Palermo e Lecce, che atmosfera al "Barbera"!

20:55

Pubblico delle grandi occasioni alla Favorita

Al "Barbera", pur essendo una gara di Coppa Italia in pieno agosto, è atteso il pubblico delle grandi occasioni: più di 32mila spettatori alla Favorita per supportare la squadra di Filippo Inzaghi. Le aspettative sono alte: l'obiettivo è conquistare la promozione in Serie A.

20:42

Dove vedere Palermo-Lecce

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Coppa Italia al Barbera: le formazioni ufficiali di Inzaghi e Di Francesco. DOVE VEDERE PALERMO-LECCE

20:32

Le scelte ufficiali di Inzaghi e Di Francesco

Ecco le formazioni ufficiali di Palermo-Lecce:

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Ngom; Pierotti, Geubbels, N'Dri. Allenatore: Di Francesco.

20:30

Palermo-Lecce, l'orario del fischio d'inizio

Il calcio d'inizio del match tra Palermo e Lecce, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia, è in programma alle ore 21:15 allo stadio "Renzo Barbera".

Palermo - Stadio Barbera