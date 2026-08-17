Coppa Italia
lunedì 17 agosto 2026
Renzo Barbera
2 - 0
57' 2° tempo
- D. Vavassori, 14' (ass. : P. Peda)
- J. Pohjanpalo, 42' (ass. : D. Johnsen)
Coppa Italia
lunedì 17 agosto 2026
Renzo Barbera
Arbitro Alberto Arena
Arbitro Alberto Arena
2 - 0
57' 2° tempo
Palermo-Lecce diretta: segui la partita di Coppa Italia oggi LIVE
8 min
Pubblicato il 17.08.2026, 20:30 (Aggiornato il 17.08.2026, 22:34)
Il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia si chiude con Palermo-Lecce: al Barbera sono attesi più di 32mila tifosi rosanero nel primo impegno ufficiale della stagione della squadra di Filippo Inzaghi. Dall'altra parte il club salentino allenato Eusebio Di Francesco, che vuole cominciare con il piede giusto prima dell'inizio della Serie A. La vincente incontrerà il Mantova ai sedicesimi: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
22:31
46' - Via alla ripresa
Si riparte! Via al secondo tempo di Palermo-Lecce.
22:24
Chi vince ospiterà il Mantova ai sedicesimi
Chi avrà la meglio al termine dei 90 minuti affronterà il Mantova di Modesto ai sedicesimi di Coppa Italia. I virgiliani, ieri, hanno eliminato a sorpresa la Lazio di Gattuso.
22:13
Fine primo tempo
Finisce sul parziale di 2-0 il primo tempo di Palermo-Lecce. Decidono, per il momento, le reti di Vavassori e Pohjanpalo.
22:12
45+8' - Problema per Ngom
A terra Ngom, costretto a chiedere l'intervento dello staff medico del Lecce. A breve il duplice fischio del direttore di gara.
22:04
45' - Concessi sette minuti di recupero
Complici l'infortunio di Joronen e il cooling break, l'arbitro Arena ha concesso ben sette minuti di recupero.
22:01
42' - Il Palermo fulmina la difesa del Lecce, Pohjanpalo non perdona
Raddoppio Palermo! Ancora sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta velocemente, Johnsen conduce la ripartenza e serve all'indietro Pohjanpalo, che buca Falcone da posizione centrale. 2-0 per i rosanero, nel momento migliore del Lecce.
21:54
35' - Giallo per Coulibaly
Coulibaly è il secondo ammonito del match dopo Antonio Palumbo: gioco pericoloso del calciatore del Lecce.
21:52
33' - Geubbels ancora vicino al gol
Traversone dalla sinistra, giocata di Coulibaly sul secondo palo e tap-in mancato da Geubbels, che riesce solo a toccare la palla con il sinistro a porta quasi sguarnita. Lecce in pressing.
21:47
28' - Ci prova Geubbels
Alla ripresa del gioco, il Palermo rischia in fase di costruzione e il Lecce si rende pericoloso con il destro a giro di Geubbels, che spaventa Fortin.
21:45
26' - Cooling break
È il momento del cooling break allo stadio "Barbera" di Palermo. Proteste del Lecce per un contatto Pierozzi-N'Dri a ridosso dell'area di rigore rosanero. L'arbitro Arena ha lasciato correre: decisione supportata dalla sala Var.
21:38
19' - Colpo di testa di Pohjanpalo
Vavassori cerca Augello sul versante mancino, l'ex Samp mette dentro per Pohjanpalo, che non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta con il suo colpo di testa. Palla alta.
21:33
14' - Palermo avanti, a segno il giovane Vavassori
Azione insistita del Palermo, con Segre che imbuca per Johnsen, che si gira e calcia con il destro verso la porta. Reattivo Falcone, ma sugli sviluppi del successivo fallo laterale è l'ex Atalanta Vavassori a depositare in rete il gol dell'1-0 rosanero, sfruttando il primo liscio di Pohjanpalo. Palermo avanti.
21:29
10' - Il Lecce spreca una grande occasione
Ripartenza veloce del Lecce, che spreca una ghiotta chance con N'Dri e Geubbels, lanciati due contro uno verso l'area di rigore del Palermo.
21:24
5' - Joronen non ce la fa, dentro Fortin
Joronen alza bandiera bianca: costretto ad entrare praticamente a freddo Fortin, arrivato in prestito dal Lens.
21:23
4' - Joronen vittima di un duro scontro
A terra da oltre due minuti Joronen, portiere del Palermo vittima di un duro scontro di gioco in area di rigore. Problema alla spalla destra per il finlandese.
21:19
1' - Inizia Palermo-Lecce
Partiti! Via al match, è cominciata Palermo-Lecce.
21:18
Minuto di raccoglimento per Livio Berruti
Tutto lo stadio in religioso silenzio per ricordare il compianto Livio Berruti, campione olimpico morto pochi giorni fa.
21:09
Entrano in campo le squadre
Dalle panchine ai titolari: entrano in campo Palermo e Lecce, che atmosfera al "Barbera"!
20:55
Pubblico delle grandi occasioni alla Favorita
Al "Barbera", pur essendo una gara di Coppa Italia in pieno agosto, è atteso il pubblico delle grandi occasioni: più di 32mila spettatori alla Favorita per supportare la squadra di Filippo Inzaghi. Le aspettative sono alte: l'obiettivo è conquistare la promozione in Serie A.
20:42
Dove vedere Palermo-Lecce
Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Coppa Italia al Barbera: le formazioni ufficiali di Inzaghi e Di Francesco. DOVE VEDERE PALERMO-LECCE
20:32
Le scelte ufficiali di Inzaghi e Di Francesco
Ecco le formazioni ufficiali di Palermo-Lecce:
PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Ngom; Pierotti, Geubbels, N'Dri. Allenatore: Di Francesco.
20:30
Palermo-Lecce, l'orario del fischio d'inizio
Il calcio d'inizio del match tra Palermo e Lecce, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia, è in programma alle ore 21:15 allo stadio "Renzo Barbera".
Palermo - Stadio Barbera
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