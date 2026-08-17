Coppa Italia: il Sassuolo travolge il Cesena, il Pisa elimina l'Empoli ai rigori

Si chiude il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia . Il Pisa vince ai calci di rigore il derby tutto toscano contro l' Empoli : nel primo tempo tante azioni da gol da una parte e dall'altra. Saporiti al quarto d'ora va vicino al vantaggio con un diagonale pericoloso mentre dall'altra parte Piccinini impegna Seghetti che si salva deviando sul palo. La squadra di Pagliuca , e in particolare Monaco , sbatte due volte su Semper prima di andare sotto nel risultato: prima Tramoni impegna Seghetti , poi Marras lo supera con una specie di pallonetto trovando il suo primo gol con il club. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma è ancora Seghetti a tenere in vita l' Empoli . Solo dopo un'ora di gioco Saporiti trova il pareggio con una rasoiata su cui stavolta Semper non può nulla. A pochi minuti dal termine Meister si divora il 2-1, il match si decide dagli 11 metri: avanti i nerazzurri, decisivi gli errori di Magnino e Saporiti.

Coppa Italia: il Sassuolo elimina il Cesena, il Pisa batte l'Empoli ai rigori

Più a senso unico la sfida tra Sassuolo e Cesena, che coincide con la prima panchina ufficiale di Aquilani con i neroverdi. Dopo solo sei minuti i romagnoli perdono Piacentini per infortunio e al 13' Laurienté e compagni passano in vantaggio grazie a un gol di Volpato. Gli uomini di Diamanti si sciolgono con il passare dei minuti, ma rischiano di subire la seconda rete con Siano che nega due volte l'esultanza a Bakola e Ciofi che salva di testa sulla linea un tentativo di Laurienté. Nel finale della prima frazione Guidi si divora il pareggio di testa e, come la legge del calcio insegna, gol sbagliato significa gol subito, con Adzic trova la sua prima rete con il Sassuolo su un cross di Doig. Nella ripresa, i padroni di casa la chiudono e dilagano con Lipani, che a tre minuti dal suo ingresso finalizza l'assist di Bakola. Finisce 3-0. Alle 20:45 è in programma Cremonese-Sampdoria, mentre alle 21:15 Palermo-Lecce.