Calendario sedicesimi Coppa Italia: date e orari di tutte le partite
La Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con le date e gli orari di tutte le partite in programma. Si parte il primo di settembre con Parma-Cremonese e Torino-Monza, si chiude il 15 dello stesso mese con Genoa-Südtirol e il derby toscano Fiorentina-Pisa. Di seguito il calendario completo.
Le partite dei sedicesimi di Coppa Italia
01/09/2026 Martedi 18.00 Parma - Cremonese
01/09/2026 Martedi 21.00 Torino - Monza
02/09/2026 Mercoledi 15.00 Sassuolo - Frosinone
02/09/2026 Mercoledi 18.00 Udinese - Venezia
03/09/2026 Giovedi 18.00 Palermo - Mantova
03/09/2026 Giovedi 21.00 Cagliari - Hellas Verona
15/09/2026 Martedi 18.00 Genoa - Südtirol
15/09/2026 Martedi 21.00 Fiorentina - Pisa
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