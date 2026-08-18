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Calendario sedicesimi Coppa Italia: date e orari di tutte le partite

È ufficiale il programma delle gare che mettono in palio gli ottavi di finale: tutti i dettagli

1 min

Pubblicato il 18.08.2026, 17:04 (Aggiornato il 18.08.2026, 17:41)

coppa italia

La Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con le date e gli orari di tutte le partite in programma. Si parte il primo di settembre con Parma-Cremonese e Torino-Monza, si chiude il 15 dello stesso mese con Genoa-Südtirol e il derby toscano Fiorentina-Pisa. Di seguito il calendario completo.

Le partite dei sedicesimi di Coppa Italia

01/09/2026 Martedi 18.00 Parma - Cremonese

01/09/2026 Martedi 21.00 Torino - Monza

02/09/2026 Mercoledi 15.00 Sassuolo - Frosinone

02/09/2026 Mercoledi 18.00 Udinese - Venezia

03/09/2026 Giovedi 18.00 Palermo - Mantova

03/09/2026 Giovedi 21.00 Cagliari - Hellas Verona

15/09/2026 Martedi 18.00 Genoa - Südtirol

15/09/2026 Martedi 21.00 Fiorentina - Pisa

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