Calendario sedicesimi Coppa Italia: date e orari di tutte le partite

La Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con le date e gli orari di tutte le partite in programma. Si parte il primo di settembre con Parma-Cremonese e Torino-Monza, si chiude il 15 dello stesso mese con Genoa-Südtirol e il derby toscano Fiorentina-Pisa. Di seguito il calendario completo.