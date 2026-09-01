Dove vedere Parma-Cremonese in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

La sfida valida per la Coppa Italia tra Cremonese e Sampdoria è in programma oggi, martedì 1 settembre , alle 18 :00 , allo stadio "Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Cremonese, in diretta tv

Parma-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Parma-Cremonese, dove vederla in streaming

Parma-Cremonese sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.