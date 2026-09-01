Dove vedere Parma-Cremonese in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Torna la Coppa Italia. Al via i sedicesimi di finale. La prima sfida in programma vede il Parma di Cuesta, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, che ospita la Cremonese di Giampolo, protagonista di un avvio di campionato negativo in Serie B con due sconfitte in altrettante partite. In palio la sfida al Como.
Parma-Cremonese, l'orario
La sfida valida per la Coppa Italia tra Cremonese e Sampdoria è in programma oggi, martedì 1 settembre, alle 18:00, allo stadio "Tardini" di Parma.
Dove vedere Parma-Cremonese, in diretta tv
Parma-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Parma-Cremonese, dove vederla in streaming
Parma-Cremonese sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.
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