Dove vedere Torino-Monza in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia prosegue con la sfida tra Torino e Monza . Inizio di campionato difficile per entrambe le squadre, che hanno perso le due prime giornate di Serie A. I granata arrivano dopo le sconfitte contro Milan e Sassuolo, provano a risollevarsi con la Coppa Italia dopo la vittoria nel turno precedente contro la Carrarese. La squadra di Juric deve riprendersi dopo le sconfitte contro Inter e Udinese, dopo la vittoria convincente contro l'Avellino.

Torino-Monza, l'orario

La sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia tra Torino e Monza è in programma oggi, martedì 1 settembre, alle ore 21, allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita è stata affidata dal direttore di gara Daniele Perenzoni, della sezione di Rovereto. Gli assistenti saranno Monaco e Pistarelli, Pairetto il quarto ufficiale. Al Var ci saranno Baroni e Dionisi.

Dove vedere Torino-Monza in diretta tv

Torino-Monza sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Torino-Monza, dove vederla in streaming

Torino-Monza sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita. Sarà disponibile anche la diretta testuale sul nostro sito Corrieredellosport.it.