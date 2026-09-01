Torino fuori dalla Coppa Italia: il Monza passa con Mota, Juric agli ottavi contro il Milan

TORINO - Reduci entrambi da due ko nelle prime due giornate di Serie A, Abate e Juric affidavano le loro speranze di riscatto allo scontro diretto di Coppa Italia che ha sorriso al secondo, ex granata riuscito con il suo Monza a staccare il pass per gli ottavi di finale (incontrerà il Milan) superando a domicilio il Torino (0-1) grazie a un gol segnato da Dany Mota prima dell'intervallo (45+3'). Una gara giocata con personalità dai brianzoli che, sotto gli occhi di capitan Pessina (infortunato e presente in tribuna all'Olimpico Grande Torino), hanno colpito anche una traversa nel primo tempo con Mota e un palo con Robinson nella ripresa, mentre i granata hanno sbattuto sul legno in avvio con Oristanio (1') e recriminato allo scadere (90+4') per un rigore assegnato e poi tolto loro dopo revisione Var.

Torino-Monza 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Monza la sblocca con Mota prima dell'intervallo

Pronti-via, dormita della difesa ospite e subito una grande occasione per il Torino con Oristanio, che a tu per tu con il portiere Thiam calcia sul palo (1'). Il Monza non ha però intenzione di stare a guardare e all'8', con una conclusione di Mangas, chiama all'intervento l'estremo difensore brasiliano Perri, al debutto con la maglia granata e bravo a ripetersi poco dopo sul colpo di testa dell'ispirato Maye (12'). I brianzoli crescono con il passare dei minuti e al 35' si rammaricano per la revisione del Var, che porta l'arbitro Perenzoni a togliere il rigore che aveva loro assegnato (per un fallo di Fortini su Bakoune) a causa di una precedente posizione di fuorigioco di Lucchesi. Una beffa per Dany Mota, che era pronto sul dischetto e al 42' conclude sulla traversa di testa su cross di Mangas. Il gol del Monza è però nell'aria e arriva prima dell'intervallo, nel terzo minuto di recupero: a firmarlo è proprio Dany Mota che, sul traversone basso di Forson, anticipa Comuzzo e Ismajli e devia la palla in rete, facendola passare tra le gambe di Perri (45+3').