Dove vedere Sassuolo-Frosinone in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia prevede il confronto tra il Sassuolo di Alberto Aquilani e il Frosinone di Massimiliano Alvini, due squadre pronte ad affrontarsi in gara unica a Reggio Emilia. Chi avrà la meglio, staccherà il pass per gli ottavi della competizione tricolore, dove ad attendere la vincente della sfida odierna c'è la Juventus di Luciano Spalletti.

Sassuolo-Frosinone, l'orario

Sassuolo-Frosinone andrà in scena oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Aquilani in cerca di continuità dopo la prima vittoria da allenatore in Serie A. I ciociari, invece, arrivano dall'impresa di Firenze, dove hanno confermato quanto di buono fatto contro la Juve all'esordio in campionato.

Dove vedere Sassuolo-Frosinone in diretta tv

Sassuolo-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Sassuolo-Frosinone, dove vederla in streaming

Sassuolo-Frosinone sarà visibile live in streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.