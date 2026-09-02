Dove vedere Sassuolo-Frosinone in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario
Il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia prevede il confronto tra il Sassuolo di Alberto Aquilani e il Frosinone di Massimiliano Alvini, due squadre pronte ad affrontarsi in gara unica a Reggio Emilia. Chi avrà la meglio, staccherà il pass per gli ottavi della competizione tricolore, dove ad attendere la vincente della sfida odierna c'è la Juventus di Luciano Spalletti.
Sassuolo-Frosinone, l'orario
Sassuolo-Frosinone andrà in scena oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Aquilani in cerca di continuità dopo la prima vittoria da allenatore in Serie A. I ciociari, invece, arrivano dall'impresa di Firenze, dove hanno confermato quanto di buono fatto contro la Juve all'esordio in campionato.
Dove vedere Sassuolo-Frosinone in diretta tv
Sassuolo-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.
Sassuolo-Frosinone, dove vederla in streaming
Sassuolo-Frosinone sarà visibile live in streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. In alternativa è possibile collegarsi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta previa registrazione gratuita.
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