Dove vedere Udinese-Venezia in tv? Dazn, Sky o Mediaset, orario

Quattro punti in due partite per l' Udinese , zero in altrettante apparizioni per il Venezia . Ma stavolta si tratta di Coppa Italia , non di Serie A. Al "Bluenergy Stadium" di Udine si gioca il match valevole per i sedicesimi di finale della competizione tricolore : chi vincerà, avrà la possibilità di affrontare agli ottavi l' Atalanta di Maurizio Sarri . Un'occasione importante per Runjaic e Stroppa , pronti a vedere all'opera calciatori che hanno avuto finora meno spazio, ma senza sottovalutare l'impegno.

Udinese-Venezia, l'orario

Udinese-Venezia si giocherà oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 18 al "Bluenergy Stadium" di Udine, teatro del sentitissimo derby del Triveneto, che mette in palio il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. In caso di parità al 90' si procederà direttamente con la lotteria dei calci di rigore, senza tempi supplementari.

Dove vedere Udinese-Venezia in diretta tv

Udinese-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset, su Italia Uno, visibile sulle moderne smart TV anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione di Mediaset Infinity, scaricabile dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login.

Udinese-Venezia, dove vederla in streaming

Udinese-Venezia sarà visibile live in streaming, in chiaro, su Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabile, previa registrazione gratuita, attraverso un semplice login. Inoltre, è possibile collegarsi al portale mediasetinfinity.mediaset.it e accedere, ancora una volta, previa registrazione gratuita.