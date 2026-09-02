Il Sassuolo batte il Frosinone ai rigori e si regala la Juve agli ottavi di Coppa Italia

Il Sassuolo batte 4-3 il Frosinone ai calci di rigore (1-1 al termine dei tempi regolamentari) e avanza in Coppa Italia . Al Mapei Stadium gli uomini di Alvini vedono sfumare la possibilità di sfidare la Juventus all'Allianz Stadium negli ottavi di finale . Ad affrontare i bianconeri sarà l'undici allenato da Aquilani . Gol di Dominguez al 36' e di Terzic al secondo minuto di recupero del primo tempo. Dal dischetto decisivi gli errori di Amey e Hasa.

Buon Frosinone, il Sassuolo esce alla distanza: sblocca Dominguez, pareggia Terzic

Parte bene il Frosinone, che va subito al tiro con un colpo di testa di Akpoguma e un tentativo di Zerbin, innescato da Grillitsch. La reazione del Sassuolo è affidata a Bowie: tiro di poco a lato su invito di capitan Thorstvedt. Al 15' Domínguez si divora la chance del possibile vantaggio calciando debolmente tra le braccia di Desplanches al termine di un contropiede spinto da Volpato. Dominguez prova a riscattarsi mettendo in condizioni Thorstvedt di rendersi pericoloso, poi Fini sciupa un'ottima occasione. È, qualche istante più tardi, Cinquegrano a sfiorare la rete del vantaggio: Desplanches risponde "presente". Si continua a giocare: El Azzouzi grazia Turati, Dominguez non perdona Desplanches riscattando il precedente errore. Al 36' è 1-0 per il Sassuolo. Si riparte e Birligea fa corriere un brivido lungo la schiena dei neroverdi: diagonale deviato in calcio d'angolo. Tre minuti di recupero, al secondo pareggia Terzic, che poco prima sembrava fosse costretto a dover uscire per una torsione innaturale di un ginocchio: tocco di Hasa, controllo e botta a incrociare del terzino sinistro, che supera un Turati non impeccabile.

Debutta Sebastiano Esposito nel Sassuolo, gol annullato a Cichella

Si riparte con tre cambi nel Sassuolo. Berardi, Laurienté e Van der Brempt rilevano Volpato, Dominguez e Obrador. Birligea segna su passaggio filtrante di Hasa, ma è colto in fuorigioco. Cambia anche Alvini inserendo Fayed, Cittadini e Bobcek per Akpoguma, Terzic e Birligea. Al 65' scocca l'ora del debutto di Sebastiano Esposito, che entra al posto di Lipani. Il gran caldo e le recenti fatiche in campionato bloccano di colpo la partita. Il ritmo cala vistosamente su entrambi i fronti. Al 73' Cichella firma il sorpasso del Frosinone: gol annullato da Calzavara dopo una revisione al Var per un fallo di Fayed su Bowie all'origine dell'azione. Boceck e lo stesso Cichella provano a evitare i rigori, ma la mira è imprecisa. La qualificazione, passa, così, dagli undici metri.